Alicia Machado ha sido una de las protagonistas de las peleas y discusiones en ‘Masterchef‘ Celebrity 2021. Por sus actitudes, a muchos televidentes no les ha gustado su participación en el programa de cocina y ella misma reconoció que el ambiente no era el mejor.

En el capítulo 20, la ex Miss Universo venezolana le dijo a Claudia Bahamón y a los chefs que no se sentía muy a gusto con la situación interna de la competencia.

“De repente el ambiente no está como muy agradable para mí”, luego de esas palabras los demás participantes revelaron que un grupo de mujeres no tenían la mejor actitud con ella.

Hace poco, Alicia Machado habló con sus seguidores sobre un supuesto caso de xenofobia en ‘Masterchef’ 2021, aunque Marbelle le salió al paso a esas palabras y la acusó de haberlas invitado a prostituirse.

Posteriormente, la venezolana atacó a Claudia Bahamón, quien durante el programa le recalcó que “no olvides que es un concurso de cocina, no en un reality de convivencia”.

Sin embargo, antes de que se revelaran todos estos hechos, Alicia Machado compartía foto junto a Carla Giraldo en la que señalaba que “en equipo todo era más fácil”.

¿Con quien se molestó Alicia Machado en ‘Masterchef’?

Aunque ella no ha revelado los nombres de las personas con las que no tuvo tan buena relación, los demás participantes sí dieron a conocer algunos datos de cómo era esa relación la ex Miss Universo con sus compañeras.

“Carla y Cata son un poquito rudas con ella”, dijo Mario Espitia, quien no dio conceptos tan buenos de ellas luego de su salida del programa de cocina.

“A Alicia le tienen la guerra declarada hace semanas. Hablan super mal y murmuran un montón de ella, pero después le están sonriendo y aplaudiendo”, añadió Ana María Estupiñán.

Catalina Maya, una de las señaladas, demostró en sus palabras que su relación con la venezolana no era la mejor. “No le pasa absolutamente nada. Desde el día uno está diciendo mismo, es por llamar la atención”, dijo en una intervención.

Liss Pereira, quien tuvo un fuerte cruce con Carla Giraldo, también dio una opinión de lo que ella ha visto en ese programa. “Yo no entiendo a Alicia tampoco porque le han dado tan duro, pero quiere estar en ese grupo que hace lo que sea por agradarles”.