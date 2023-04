La presentadora de Noticias Caracol ha compartido desde Semana Santa que su perro, no está en buenas condiciones de salud y aunque había guardado silencio sobre qué pasó, finalmente decidió contarles a sus seguidores esta situación que la ha afectado mucho.

Giraldo solamente pedía oraciones por el perro al que ella considera su hijo, pero en sus redes sociales publicó varios mensajes con los que dio claridad sobre la situación actual que la hace vivir unos días de mucha incertidumbre y tristeza.

Este sábado 22 de abril, luego de varios exámenes médicos, los veterinarios determinaron que Napoleón, uno de los dos perros de Alejandra Giraldo, tiene una bacteria que “se le está comiendo las vértebras”, razón por la que el animal llora mucho y no puede casi ni moverse.

Al ‘hijo’ de Alejandra Giraldo le hicieron una resonancia y una tomografía para darle este diagnóstico que médicamente se llama “espondilitis infecciosa”. “Por eso eran los dolores crónicos que no cedían tras dos semanas de tratamiento con medicamentos tan fuertes, fisio, acupuntura”, entre otros.

(Vea también: Alejandra Giraldo tiene síndrome de Sjögren: qué es la enfermedad por la que se operó)

El perro deberá quedarse hospitalizado para hacer “un cultivo de sangre” y saber cuál es la bacteria que “se está comiendo la columna”. Por ahora, al animal le suministrarán antibióticos y luego de que sepan cuál es la bacteria podrán atacarla directamente.

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, cuenta el proceso con su perro

En las redes sociales, la presentadora también contó que todo esto ha sido difícil porque su perro ha tenido mucho dolor y ella solo puede “estar a su lado acompañándolo”.

Lee También

‘Napo’ es un perro de 10 años, una edad avanzada para esa raza (pastor Bernés). Por el desgaste normal de los años, le dolían “sus articulaciones y a veces caminaba cojito”, contó Alejandra Giraldo.

Para ayudarle con ese dolor, la antioqueña y su esposo decidieron hacerle un procedimiento que era bajo anestesia y en quirófano que, aparentemente, salió bien. Sin embargo, luego de que salió de la clínica “no se paraba, no comía, no tomaba agua, no quería nada”, dijo ella.

Durante varios días lo trataron en la casa, pero el viernes de Semana Santa, el perro “empezó a llorar terrible”, razón por la que fueron a la clínica y tras una evaluación le diagnosticaron una hernia discal. Esta, posiblemente, se pudo haber provocado por algún movimiento en el momento de la intervención que le hicieron.

(Vea también: “Son mis hijos”: Alejandra Giraldo, con los ojos aguados, habla de dos jóvenes)

Alejandra Giraldo no culpa a los veterinarios y mientras que avanza el proceso de recuperación de ‘Napito’, ella les agradece y les pide a sus seguidores que oren para que todo salga bien.

Esta situación sucede semanas después de que ella contara la situación de salud que padece en su cuerpo y por el que también estuvo haciendo una concientización. Sin embargo, ella siempre se ha caracterizado por la cercanía con los animales y eso es lo que está demostrando una vez más.