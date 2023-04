Las últimas semanas de la antioqueña se han visto marcadas por la difícil situación que vive una de sus mascotas, que durante Semana Santa tuvo que estar hospitalizaba bajo constante observación.

Con el paso de los días, Giraldo —que se ha convertido en una de las periodistas más queridas del país— compartió con sus seguidores en redes algunos avances positivos que había tenido Napoleón (nombre del perro).

Sin embargo, y aunque ya está en casa con ella, el canino continúa débil y luchando por recuperarse del todo.

Cómo era el perro de Alejandra Giraldo cuando pequeño

Este viernes, la presentadora del informativo de la mañana de Noticias Caracol compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías del perro, el cual es de raza Pastor Bernés y por el que pidió oraciones en las últimas horas.

En ellas se aprecia la gran diferencia de tamaño que existe entre el animal que llegó a su vida y el que la acompaña actualmente, pues cabe mencionar que su raza es considerada de tipo grande.

“Te amo Napo. Te amo con todas las fuerzas de mi alma, y con las que me faltan, también. Aquí estoy para ti, así como tú toda tu vida lo has estado para mí”, escribió la periodista en su publicación.

Y es que él se ha convertido en parte esencial de su vida, ya que está a su lado desde hace más de nueve años gracias a que su esposo se lo dio como regalo cuando cumplieron dos años de casados.

“Llegó cuando era muy bebé. Tenía solo dos meses. Yo estaba chiflada por un perrito, no me importaba como fuera, pero quería un ser que me moviera la colita cuando llegara a la casa. Ha sido el regalo más sublime que alguien me haya dado una vez y me ha hecho muy feliz”, dijo en su momento en una entrevista con Agrocampo.