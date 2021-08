El orador asegura en su escrito, en el que habla ampliamente del amor, que las personas deben dejar fluir sus sentimientos sin límites y que el sentir siempre debería crecer de adentro hacia afuera, sin dejar de lado la aceptación propia, que es el camino más largo.

¿Qué opina Alberto Linero sobre el amor entre personas del mismo sexo?

El escritor aseguró a Pulzo que hoy tiene claro que los seres humanos solo deben pensar en su felicidad, pues solo se puede llegar a ella cuando se ama en completa libertad, con inteligencia y sanamente.

Además, el orador explicó por qué su pensamiento cambió tanto y qué lo hizo dejar sus pensamientos homofóbicos, como se evidencia en el video que aparece a continuación:

Alberto Linero se disculpa con la comunidad LGBTI

A propósito de que el orador habla en su escrito de aceptación y de apoyo, este medio le preguntó si se arrepiente de haber pensado mal del amor entre personas del mismo sexo.

“Yo he vivido con varios Alberto Linero, este Alberto Linero de hoy es distinto al de hace 5 años. […] Me arrepiento de mis acciones homofóbicas, en las que muchas veces creí. Fui ofensivo con personas“, explicó el escritor, quien denunció a iglesias que aconsejan no vacunarse.

Tanto ha cambiado la forma de pensar de Linero que, como dijo a Pulzo, pide perdón a la sociedad por haber juzgado las condiciones humanas diferentes, aquello que supuestamente no es normal.