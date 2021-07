Durante el programa de este martes en Blu Radio, el exsacerdote contó que le llegó información de que algunas iglesias estarían entorpeciendo el proceso de vacunación en Colombia porque le aconsejan a sus feligreses no ponerse ninguna de las dosis que están llegando al país.

Lee También

Denuncia de Alberto Libero contra iglesias cristianas y católicas

Muy molesto por la situación, Linero expresó que “hay algunas iglesias cristianas y algunos presbíteros de la iglesia católica que le han dicho a la gente que no se vacunen“.

Aunque no dijo cuáles serían las iglesias que estarían dando estos consejos a sus asistentes, hizo énfasis en que no son todas. No obstante, las que las que sí lo hacen tienen varios argumentos.

“El famoso nuevo orden mundial, que hay una conspiración, que ponen un chip, que están alterando el ADN. La más fundamentalista es ‘que Dios te protege’“, son las razones con las que están convenciendo a los seguidores de Jesús para que no se vacunen.

(Vea acá: “Son cosas del diablo”: pastor recomendó a mujer no vacunarse y murió por COVID-19)

Alberto Linero pone ejemplo con Dios

A propósito de esta situación, el exsacerdote aprovechó para mostrar que Dios ayuda por medio de las personas y echó un cuento con el que quiso ejemplificar la situación.

“Me acuerdo de aquel cuento en el que un hombre se está ahogando y dice ‘Dios ayúdame’. Dios le manda un tipo en un helicóptero y dice ‘no, no, Dios me va a ayudar’. Dios la manda una barca y dice ‘no, no, Dios me va a ayudar’. Y cuando llega al cielo le dice ‘Dios, no me ayudaste’ y Él le responde ‘pero te mandé un helicóptero y una barca'”, dijo Alberto Linero.

Los otros miembros de la mesa de Blu Radio no opinaron sobre el tema aunque sí tildaron de “alarmante” esta situación, pues en varias zonas del país se están viendo vacíos los puestos de vacunación, aunque ya está permitido que todos los mayores de 30 años se vacunen.