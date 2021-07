De acuerdo con el testimonio del hombre, la mujer pertenecía a una iglesia cristiana evangélica en la que el pastor principal no cree en la ciencia. Asimismo, manifestó que el religioso les recomienda a sus seguidores no inmunizarse, indicó El Tiempo.

“’Mijo, yo no me voy a vacunar porque esas cosas son del diablo y no sirven para nada’. Esas eran la palabras que ella me decía”, precisó.