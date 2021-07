Bogotá empezará su piloto para eventos masivos con la apertura de estadios y discotecas (que deben tener un aforo de hasta el 50 %) sin restricción para personas no vacunadas contra la COVID-19, como ha sucedido en varias ciudades del mundo que exigen el esquema completo incluso para entrar a restaurantes.

La alcaldesa de la capital, Claudia López, confirmó en Blu Radio que hasta las personas que no tengan ni siquiera una dosis contra el coronavirus podrán disfrutar de esos espacios de entretenimiento, que por más de un año duraron cerrados.

No obstante, ella señaló que, en un futuro cercano, el llamado ‘pasaporte COVID-19’ sí sería obligatorio en Bogotá y en todo el país, por orden del Gobierno.

Lee También

“Mientras no tengamos el ‘pasaporte COVID’, que el Ministerio de Salud ha anunciado que estará reglamentado, no podemos filtrar por quién está vacunado y quién no. De manera que, por ahora, podrán ir todos cumpliendo los protocolos de seguridad. […] Hacia el futuro las restricciones aplicarán para los que pudiendo vacunarse no se han querido vacunar”, afirmó la mandataria de la capital.

Los empresarios serán los encargados de que se cumplan todas las normas establecidas para llevar a cabo estos eventos masivos en Bogotá; de incumplir, podrán ser sancionados con multas y hasta con el cierre del negocio, advirtió López.

El primer partido postpandemia que tendrá público en El Campín será el de Santa Fe contra Atlético Nacional, el 3 de agosto a las 8:00 de la noche.