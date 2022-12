No es un secreto que muchos actores en el país han terminado olvidados, trabajando fuera del país en otros oficios o en la ruina. Esta vez fue Roberto Cano, quien en entrevista con Diva Rebeca recordó lo complejo que resulta cumplir años en esta profesión.

“Todo el mundo valora a los actores mayores muchísimo pero a la hora de pagarles no tanto. Dicen que son actores en decadencia. Vaya dígale eso a Anthony Hopkins o a un actor en Brasil. Debería ser que entre más experiencia tienen más deberían pagarles. Aquí cuando cumplen más años los dejan por allá. Si hay alguien que genera placer verlos actuar es Vicky Hernández, Consuelo Luzardo, pero no todos están trabajando y activos. Es muy triste”, aseguró el actor.

El eterno protagonista de ‘Pobre Pablo’ y que ha participado recientemente en producciones como ‘Primate’ y ‘Las Villamizar’ también confesó que busca otras maneras para sobrevivir.

“Por eso tengo emprendimientos, vendo cuadros, hago fotos, hago maletas, no me voy a quedar quieto porque hay que garantizar el dinero. Y estoy tratando de adelgazar o me voy a quedar sin trabajo el otro año. Ya hice muchos gordos, ya no puedo seguir siendo ese personaje y si me quedo así me quedaré siendo el gordo”, dijo sin filtro.