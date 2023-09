Las investigaciones por la muerte del actor Austin Majors, reconocido por su trabajo en la serie de TV ‘Policías de Nueva York’, tomó un giro imprevisto.

El actor murió el pasado 11 de febrero y aunque en su momento se habló de sobredosis de drogas, solo hasta ahora se conocieron los resultados de la autopsia.

En la residencia en la que fue hallado el cuerpo de Majors, de 27 años de edad, la policía encontró elementos relacionados con el consumo de drogas y licor. El actor se había trasladado a esa casa como parte de su tratamiento para superar sus adiciones.

🚨 | NYPD Blue child star Austin Majors’ cause of death revealed as fentanyl toxicity. pic.twitter.com/Pq4FHR1rzF

— UNILAD (@UNILAD) September 15, 2023