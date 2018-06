“Él (Duque) tiene que darle señales a su electorado, a sus ‘barras bravas’, que querían echar para atrás o hacer trizas como lo dijo el mismo Fernando Londoño, pero tiene que comprender si con esa sed de sangre que quieren algunos gana Colombia. Tiene que interpretar muy bien qué contribuye a que Colombia sea mejor para todos, devolvernos a girar en torno a las Farc, no creo”, dijo Lozano.

Rafael Nieto Loaiza, otro de los analistas invitados, replicó a esto y señaló que “no se van a hacer trizas los acuerdos, eso no lo dijo Iván Duque, lo que ha dicho es que toca hacer unas correcciones y uno ajustes a esos acuerdos y confiemos que la oposición no venga a decirnos que esto no se puede hacer como si fuera una dictadura”.

El artículo continúa abajo

La senadora, durante el análisis de estas elecciones, defendió el Proceso de Paz hecho por el presidente Juan Manuel Santos: “quitarle las armas a las Farc permitió que estas fueran las elecciones más tranquilas que se han vivido en Colombia”.