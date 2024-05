Por: El Colombiano

El dólar comenzó la semana cotizándose a un precio promedio de $ 3.894,26, lo que representa una caída de $ 1,15 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, que se ubicó en $ 3.895,41.

¿Por qué el dólar en Colombia está bajando?

Esta tendencia a la baja del dólar se ve favorecida por un mayor optimismo entre los operadores sobre la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recorte las tasas de interés este año.

Eventos clave de la semana para que el precio del dólar baje

Lunes: Se esperan comentarios sobre la economía y las tasas de interés por parte del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, y del presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin.

Martes: El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, también ofrecerá sus perspectivas económicas.

Próxima semana: La publicación del dato de inflación de Estados Unidos para abril será un evento clave para los mercados financieros.

En contraste con la tendencia del dólar, los precios del petróleo subieron este lunes debido a un aumento en los precios del crudo por parte de Arabia Saudita y a las preocupaciones sobre la continuidad del conflicto entre Israel y Hamás.

Futuros del Brent aumentaron US$ 77 centavos, o 0,9 %, para ubicarse en US$ 83,73 por barril. Y los futuros del WTI ganaron US$ 87 centavos, o 1,1 %, para cotizarse en US$ 78,98 por barril.

Los analistas señalan que la reacción del mercado al dato de inflación de Estados Unidos la próxima semana será crucial para determinar la dirección del dólar y otros activos financieros.

