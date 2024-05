Érika Zapata, conocida por la particular manera de presentar sus informes, fue criticada en redes sociales por una nota que hizo hace pocos días.

Se trata de un hombre identificado como Ómar Montealegre, que cuestionó en TikTok la veracidad de los reportajes de la periodista, además, aseguró que en Noticias Caracol “la están enseñando a mentir”.

(Le recomendamos: Experiodista de Noticias Caracol expuso drama con Nueva EPS y ya le dieron solución)

Acá, el video en el que el sujeto se refiere a la comunicadora:

Esto respondió la periodista

La respuesta por parte de Zapata fue inmediata y no ocultó su molestia por el contenido del video. Se defendió a través de su perfil de X, esto escribió ella: “No puedo creer el nivel de mentiras de algunas personas. En esa calle estaba hablando del policía asesinado en Laureles en medio del hurto. No de ninguna marcha. Hay gente que no tiene códigos de nada”.

Igualmente, aprovechó la oportunidad para corregir la ortografía del acusador que escribió mal su nombre: “Y no me escribo con H. Lo peor del caso, es que la persona que grabó esto, escuchó que yo estaba hablando del asesinato del policía. No tiene perdón de Dios. El Señor se inventó la información. Aquí estaba hablando del asesinato del policía en medio del hurto. Lo peor, es que él lo sabía”, agregó la reportera.

Este es la publicación de la antioqueña en X:

No puedo creer el nivel de mentiras de algunas personas. En esa calle estaba hablando del policía asesinado en Laureles en medio del hurto. No, de ninguna marcha. Hay gente que no tiene códigos de nada. pic.twitter.com/0CElKbVdZW — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 4, 2024

La periodista, que comenzó como corresponsal de Noticias Caracol en Medellín, ha ido creciendo y recibiendo reconocimiento de los televidentes, hasta el punto de contar con una sección especial en el medio de comunicación.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.