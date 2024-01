Las estafas en la venta de viajes y tiquetes continúan siendo una preocupación en Colombia. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el ‘influencer’ Martín López advirtió sobre una modalidad utilizada por los ciberdelincuentes para cometer robos.

De acuerdo con el joven, los estafadores envían mensajes de texto en los que promocionan tiquetes de Avianca a precios muy bajos. En el mensaje que él recibió, le notifican que las tarifas XS a destinos nacionales tienen un costo de $ 49.999, lo cual sin duda alguna motiva a dar clic para aprovechar la promoción.

“Ustedes ingresan a la página y todo parece estar normal. Usted puede buscar diferentes destinos y siempre le van a aparecer a $ 49.999. Mucha gente puede llegar a caer”, explicó López.

Para la mala fortuna de quienes creen en la supuesta promoción, estos mensajes son enviados desde números de celular desconocidos y contienen un enlace fraudulento. Al hacer clic en dicho enlace, son redirigidos a una página web falsa que se hace pasar por el portal de Avianca.

El sitio parece una página web oficial de la aerolínea, pero cuando llega el momento de hacer el pago, se presentan inconsistencias que terminan en robos.

La opción de pagar con PSE se encuentra desactivada, lo cual resulta sospechoso y, por tanto, obligan a las personas a ingresar los datos de una tarjeta de crédito.

Una vez que se llenan los datos y se paga, el usuario no recibe el tiquete adquirido, pero los ciberdelincuentes sí logran hacerse con la información financiera de las personas para desocuparles las cuentas.

Ante esa situación, Avianca recomienda a sus usuarios que verifiquen la autenticidad de los mensajes que reciben y que no ingresen a enlaces desconocidos ni compartan información sensible en sitios no oficiales.

