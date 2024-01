Una familia bogotana se encuentra inmersa en una situación insólita después de desembolsar la considerable suma de 42 millones de pesos a una agencia de viajes sin recibir ni la devolución acordada ni el paseo esperado, caso similar al de las personas de Soacha que querían ir a conocer Cartagena.

Desde el 2021 empezaron a pagar las cuotas de su anhelado viaje a Panamá, el cual tenía fecha de salida el pasado 20 de diciembre de 2023, pero en vez de recibir los tiquetes para emprender su aventura, recibieron fu excusas por parte de la agencia, comenta el periódico El Universal.

Pilar Zambrano, víctima de estafa, explicó en ese rotatorio que fue muy cumplida con los pagos e incluso hizo consignaciones por adelantado para que le saliera más barato el plan y poder tener todo listo para disfrutar con su familia de ese destino turístico.

“Antes de hacer los abonos revisamos que esta empresa fuera legal, de hecho, la agencia tiene Registro Nacional de Turismo y está registrada en la Cámara de Comercio, aparentemente tienen todo en regla. Nosotros somos de Bogotá, vimos que la agencia quedaba en Cartagena, y les creímos porque tienen un gran movimiento en las redes sociales con los clientes y hasta con ‘influencers’. Sentimos confianza y tratamos de pagar todo a tiempo para que nos saliera más barato”, manifestó la afectada.

Al acercase la fecha del viaje, ella se contactó con Edgar Garcés, encargado de la agencia Iker Travel, y él le aseguró que ya todo estaba listo para el día pactado, incluso le envió las reservas del vuelo y del hotel en el que, supuestamente, se iban a quedar en Panamá.

Sin embargo, ella llamó a Avianca para preguntar por el vuelo al país vecino y, efectivamente, Garcés hizo la reservación, pero no los pagó. En ese momento, ella empezó a presentir lo peor y llamó al hotel Mio en Panamá para corroborar la información de la agencia de viajes, pero la respuesta fue la misma que la de la aerolínea.

“Edgar Garcés nos dijo que no nos preocupáramos, que todo se estaba pagando, que confiáramos en él porque él también iba para ese paseo. Fue una montaña rusa, unos días nos ilusionábamos, otro día teníamos más dudas. Llegó el 20 de diciembre y los tiquetes nunca llegaron, nos dijo que le quedaron mal en el hotel con las reservas y que entonces nos iba a regresar el dinero cuando el hotel se lo devolviera a él”, contó la víctima de la agencia de viajes Iker Travel.

Casi un mes después, la afectada aseguró que no ha recibido ningún abono o pagó parcial de los 42 millones de pesos que pagaron por el paseo. Además, Zambrano interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de Garcés para lograr la devolución de la millonaria suma.

Pilar no sería la única víctima de Iker Travel, Lina Patiño vio por redes sociales una promoción que le llamó la atención y decidió contratar un plan para Cartagena, pero la empresa volvió a incumplir con lo que promete.

“En mi viaje me aseguraban un hospedaje en el Hotel Dorado Plaza, era para dos personas. El señor nunca me hizo llegar los tiquetes, yo había pedido los permisos en mi trabajo, tenía todo organizado para el paseo y un día antes me llamó a decirme que la plataforma había colapsado, que sentía mucho haberme quedado mal. Me pidió hasta plata prestada, tiene toda la labia para agarrar confianza y mentirle a uno, es experto en mentir”, expresó a ese medio la segunda víctima de la agencia de viajes.

De igual manera, Gema, exparticipante del ‘Desafío the box’ 2023 subió un video a Instagram explicando que la agencia Iker Travel había contactado a varios exparticipantes para hacer un contrato de publicidad, el aceptó la oferta, pero al ver que Edgar Garcés había estafado a mucha gente y le había incumplido a ella con los pagos de las menciones en redes decidió denunciarlo públicamente.

