Esta semana se conocieron algunas denuncias de ciudadanos extranjeros que fueron estafados en Cartagena por diferentes vendedores. Uno de los casos fue el de una turista canadiense, a quien le cobraron 17 millones de pesos por un paseo en coche por las calles del centro histórico.

El más reciente fue el de dos alemanes que fueron a pasar un día de sus vacaciones en Playa Blanca, Barú, pero se llevaron una terrible experiencia al ver que les cobraron dos millones de pesos por dos jugos y dos arroces con vegetales.

Lo que coindice es esos dos hechos es la forma en la que los engañaron, pues se dieron cuenta de los cobros excesivos a la hora del pago.

Según lo contado en su momento por la canadiense, identificada como Yu Chen Lin, el cobro del viaje se lo hicieron por medio de un datafono y hubo una serie de inconsistencias que despertaron sospecha.

“Ella me dijo que la primera transacción no pasó, luego le di mi tarjeta de crédito, me dijo que la conexión a Internet era inestable y que la transacción no volvió a pasar. Ya por tercera vez sí pasó, ella se fue y dijo, ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten el viaje’”, explicó la turista en su denuncia.