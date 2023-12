Muchos visitantes al país salen perdiendo cuando visitan la costa Atlántica, pues en ese lugar se presentan diversas estafas que, como es lógico, empañan la imagen del país.

(Vea también: Por dos limonadas les cobraron siete millones de pesos a turistas argentinos en Cartagena)

Días atrás, un grupo de turistas había denunciado que les hicieron cobros excesivos en Barú, Cartagena, cuando decidieron comprar algunos pescados y bebidas en la playa. Ante ese hecho, las autoridades no tomaron cartas en el asunto, aunque manifestaron que estaban haciendo controles para evitar que esas estafas se volvieran a presentar.

El turno para los reconocidos tumbes en la ‘ciudad amurallada’ fue para una turista canadiense, que fue víctima de una presunta estafa, cuando le cobraron 17’000.000 de pesos por un paseo en coche por las calles del centro histórico.

La mujer, identificada como Yu Chen Lin, le comentó a Noticias Caracol que este viaje trajo consigo tristeza y vivencias desagradables. La turista expresó que este tipo de episodios podrían arruinar por completo la experiencia en el país.

“Ella me dijo que la primera transacción no pasó, luego le di mi tarjeta de crédito, me dijo que la conexión a Internet era inestable y que la transacción no volvió a pasar. Ya por tercera vez sí pasó, ella se fue y dijo, ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten el viaje’”dijo la turista engañada.