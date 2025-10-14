La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra los cuatro principales operadores móviles del país —Tigo, Claro, Movistar y WOM— por presuntas irregularidades en el proceso de reposición de SIM Cards.

Según la entidad, las compañías habrían incurrido en fallas al momento de verificar la identidad de los titulares del servicio, lo que habría facilitado el intercambio no autorizado de tarjetas SIM, práctica conocida como SIM Swapping.

Este tipo de vulneración permite a delincuentes acceder a información confidencial o cometer fraudes financieros utilizando la línea de la víctima.

Entre las fallas detectadas, la SIC señaló la ausencia de mecanismos tecnológicos confiables para autenticar la identidad de los usuarios, la falta de controles periódicos que garantizaran la seguridad del proceso y la deficiente atención a las quejas de clientes afectados.

Si las conductas se comprueban, cada empresa podría recibir multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El organismo recordó que el SIM Swapping ha sido identificado por la ONU como una técnica empleada en delitos financieros internacionales, con graves consecuencias para víctimas y entidades afectadas.

Con esta actuación, la SIC reafirma su compromiso con la protección de los usuarios y la supervisión de las prácticas comerciales en el sector de telecomunicaciones en Colombia.

