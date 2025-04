Uno de los comentarios más escuchados por estos días es el de negociar con otros países, ya que las exportaciones a Estados Unidos se complicarán por cuenta de los aranceles del presidente Donald Trump.

Sin embargo, expertos resaltan que eso no es tan fácil. Javier Díaz, presidente de Analdex, dio un ejemplo sobre lo complejo que es hacer negocios con las empresas en Japón.

“Usted no vende en Japón si primero no desarrolla una relación personal con su comprador; usted tiene que estar varios años con presencia para que entienda que usted es un tipo serio y no es algo de ocasión. Y, después de varios años, hace negocios con él”, resaltó en diálogo con Noticias Caracol.

Retos como exportar frutas y verduras hasta Asia también son altamente complejos, ya que los tiempos de envío son largos y la vida de esos alimentos no lo es.

Desde Analdex señalan que el mayor problema es que ahora países con aranceles más altos tienen mayor poder de negociación con Estados Unidos y países con menos gravámenes, como Colombia, no.

“La preocupación es que no sabemos qué va a pasar. Estos aranceles llegaron no para quedarse, sino para negociar. Pensamos que teníamos mejores condiciones, pero ya hay 50 países haciendo cola para negociar con Estados Unidos”, apuntó en ese medio.

Por qué Trump puso aranceles a Colombia y más países

Donald Trump, durante su primera presidencia (2017–2021), implementó una política económica proteccionista bajo el lema “America First” (“Primero Estados Unidos”). Esta estrategia tenía como objetivo proteger la industria, el empleo y la economía estadounidense frente a lo que él consideraba competencia desleal de otros países.

En este contexto, ahora impuso aranceles a productos provenientes de diversas naciones, incluidos Colombia y muchos otros países, no necesariamente por conflictos directos con ellos, sino como parte de una política comercial global más amplia.

Uno de los principales argumentos de Trump era que Estados Unidos tenía déficits comerciales con muchos países. Es decir, importaba más de lo que exportaba, lo que, según su visión, debilitaba la economía nacional.

Al imponer aranceles, buscaba hacer que los productos importados fueran más caros, incentivando así el consumo de bienes fabricados dentro del país. En teoría, esto protegería a los trabajadores estadounidenses y fomentaría el crecimiento industrial local.

Los aranceles también fueron usados como herramienta política. En ocasiones, Trump los impuso o amenazó con imponerlos para presionar a otros países en temas como migración, seguridad o política exterior. Esta postura generó tensiones diplomáticas y económicas, y fue criticada tanto dentro como fuera de EE. UU. por generar incertidumbre en los mercados globales.

En resumen, Donald Trump impuso aranceles a productos de Colombia y otros países como parte de su estrategia proteccionista y nacionalista. Su objetivo era reducir el déficit comercial, proteger empleos estadounidenses y fortalecer la economía nacional. Sin embargo, estas medidas también generaron conflictos comerciales y afectaron las relaciones con aliados tradicionales como Colombia, que vieron en estos aranceles una amenaza para sus exportaciones y estabilidad económica.

Qué exporta Colombia hacia Estados Unidos

Colombia exporta una variedad de productos a Estados Unidos, siendo este su principal socio comercial. Los productos que más exporta Colombia al mercado estadounidense se dividen principalmente en dos grandes grupos: bienes tradicionales y bienes no tradicionales. Dentro de los tradicionales, el petróleo y sus derivados ocupan el primer lugar, representando una parte significativa del total de las exportaciones. El crudo colombiano, por su calidad, es altamente demandado por las refinerías estadounidenses. Le siguen productos como el carbón, el café y las flores, especialmente rosas y claveles, en las que Colombia es líder mundial.

En el grupo de los bienes no tradicionales, destacan productos agrícolas como banano, aguacate hass y azúcar. También se incluyen confecciones, calzado y ciertos productos industriales con valor agregado, aunque en menor proporción. Gracias al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, muchos de estos productos ingresan al mercado estadounidense con aranceles reducidos o sin aranceles, lo cual ha incentivado a empresas colombianas a exportar más y diversificar su oferta. En los últimos años, además, ha crecido la exportación de productos como frutas exóticas, productos orgánicos y cosméticos naturales, impulsados por las tendencias de consumo saludable y sostenible en el mercado estadounidense.

