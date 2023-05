En la calle 116 con carrera 20, una de las zonas con muchos locales comerciales y restaurantes de la capital, las obras están, a juicio de las personas que habitan el sector, muy demoradas.

Así lo han manifestado en varias oportunidades y se refleja cada vez que los medios de comunicación llevan sus cámaras allí, como sucedió este martes en Noticias Caracol.

Allí habló Hernando, dueño de un restaurante y que asegura ser uno de los representantes del sector. En el informativo también estaba el director del IDU, razón por la que el comerciante le preguntó: “Esta parte por qué se ha demorado tanto”.

A renglón seguido, este hombre contó que ha tenido que despedir empleados por una crisis que vive su restaurante, sumándose a las otras que ya se han contado anteriormente. “Nos viene afectando mucho. He tenido que despedir tres empleados en la noche y nos tiene afectado lo económico. Los clientes no quieren venir a comer al sector porque dicen que es incómodo bajarse del carro o se han tropezado en la vía”, explicó.

La presentadora Alejandra Giraldo, editorializando sus notas otra vez, contó una de las situaciones que este hombre y muchos otros dueños de restaurantes han padecido en el último año. “La entrada del restaurante la cerraron por completo. Me estaba contando el dueño que fueron ellos mismos los que abrieron este paso que igual supone un peligro porque esto estaba cerrado“, dijo.

El caso de los restaurantes en la calle 116 con carrera 20 no fue el único que se conoció en Noticias Caracol.

Yesid Contreras Mejía, comerciante de la 94 con carrera 13, tiene una papelería. En este punto de la capital también hay obras que llevan varios meses y dice el comerciante que también se ha visto perjudicado.

“Me ha afectado mucho la polisombra. Hay inseguridad y se me han reducido las ventas como en un 50 %. He llegado a despedir personal y vamos en dos personas. He pensado hasta en cerrar el local porque las ventas no me dan”, aseguró.