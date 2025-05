El pasado 8 de mayo, la Plaza de San Pedro vibró con la emoción del anuncio del “Habemus Papam”. El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, de origen peruano, fue elegido como el nuevo pontífice bajo el nombre de León XIV, marcando un hito como el primer papa nacido en Estados Unidos.

Desde su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro, los fieles y observadores notaron un detalle peculiar: el reloj en su muñeca, un accesorio que ha desatado curiosidad y debates sobre su significado en el contexto de su papado.

León XIV, conocido por su estilo pastoral cercano y su afición por actividades deportivas como el tenis y el senderismo, lució un reloj Wenger Military Ranger en su presentación oficial.

The new pope, Robert Prevost, was seen today wearing what looks like the Wenger Ranger Ref. 70903w pic.twitter.com/0qzGr7wqJM

— TheWatchBusiness (@TheWatchB) May 8, 2025