El gigante de la belleza Avon Products Inc. sorprendió al mundo al declararse en quiebra el pasado 12 de agosto, en un intento de reorganizarse bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

La decisión de la compañía se produjo tras enfrentar una avalancha de demandas relacionadas con el uso de talco en sus productos, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó recientemente como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos. Sin embargo, Avon ha negado las acusaciones de que sus productos con talco causen cáncer.

Este movimiento ha generado incertidumbre sobre el futuro de la compañía, especialmente en América Latina, una región clave para sus operaciones, en donde se venden productos de belleza y cosméticos por medio de revistas y página web.

Una de las vendedoras a domicilio, que comercializan los productos de Avon en países como Colombia, es Gabriela Jaimes. A ella la noticia la tomó por sorpresa, ya que Avon se ha convertido en una línea de ingresos al vender sus productos por catálogo a sus clientes.

“No sabía de la quiebra, pero luego nos llegaron mensajes dando un parte de tranquilidad, que podemos seguir vendiendo de manera normal”, dijo y agregó que su miedo era que se acabara la marca, y así el sueño de cientos de vendedoras que se rebuscan con estos productos de belleza.

Cabe recordar que el mercado de vendedoras de Avon en Colombia ha sido tradicionalmente significativo. Avon es una de las empresas de cosméticos más importantes del mundo y cuenta con una amplia red de vendedoras en el país. Este modelo de venta directa ha permitido a muchas mujeres generar ingresos adicionales.

Según la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi), hay aproximadamente 2.132.769 vendedores independientes en el país, de los cuales el 87% son mujeres. Esto significa que alrededor de 1.855.510 mujeres están involucradas en la venta de productos por catálogo, incluyendo Avon.

Cómo va la reestructuración de Avon

Según Philip Gund, director de reestructuración de Avon, la compañía ha gastado hasta ahora 225 millones de dólares en la defensa de 386 demandas por daños personales y ya no cuenta con la liquidez necesaria para continuar litigando o resolver estos casos. La situación se torna aún más complicada, pues se espera que el número de demandas en su contra continúe en aumento.

Sin embargo, en medio de este turbulento panorama, las operaciones de Avon en Latinoamérica no se verán afectadas, según un documento compartido a EL COLOMBIANO por Natura &Co, la empresa matriz de Avon en la región.

Natura &Co aseguró que las operaciones fuera de Estados Unidos, incluyendo las de América Latina, no están involucradas en el proceso de bancarrota y continuarán con normalidad.

La compañía brasilera le dijo a este medio que “no se afectará para nada el negocio en Latinoamérica y Colombia”, teniendo en cuenta que el proceso de Avon Products Inc. no impacta a la marca Natura, ni a la integración de Natura y Avon en América Latina. Además, esto es un paso para simplificar su estructura de negocio.

“Natura &Co apoyará a Avon durante el proceso de reestructuración, comprometiéndose a proporcionar un financiamiento de 43 millones de dólares bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP). Además, condonará 530 millones de dólares de deuda”, afirmó la compañía en un comunicado.

Fabio Barbosa, CEO de Natura &Co, expresó que este proceso es parte de un esfuerzo más amplio para simplificar la estructura de la compañía y garantizar un crecimiento sostenible para Avon.

También señaló que Natura &Co ha ofrecido 125 millones de dólares para adquirir las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos, utilizando sus créditos existentes contra la empresa como parte de la transacción.

Lo anterior viene desde que Natura & Co, una empresa con sede en Brasil, adquirió Avon en 2020 y firmó un acuerdo para comprar las participaciones de capital en las operaciones de la firma fuera de Estados Unidos.

La declaración de quiebra de Avon Products Inc. marca un capítulo difícil para la histórica marca de cosméticos, lo cual tiene preocupadas a las vendedoras a domicilio que comercializan los productos de Avon, pero Natura &Co subrayó que la integración de Avon en la región ha mostrado resultados consistentes, y que no se prevé un impacto negativo en sus actividades.

