La plata de la prima varía para cada empleado, no solo por su salario, sino también por otros pagos que cotizan como horas extras o comisiones. No obstante, en esta prestación no se suma el subsidio de transporte, como algunos creen.

Varios no saben qué hacer cuándo tienen más dinero y empiezan a caer en promociones o a comprar artículos costosos; cuando se dan cuenta, se les fue la prima en un abrir y cerrar de ojos.

Por lo mismo, el Banco Pichincha, que cerró el 50 % de oficinas en Colombia, Bancolombia y Nubank han dado consejos para hacer buen uso de la prestación legal.

Bancolombia y más dicen en qué gastar la plata de la prima

La entidad bancaria indicó en un artículo pasado que lo primero que hay que hacer es definir prioridades para manejarla de forma inteligente.

Sugiere que el dinero debe emplearse en compromisos económicos como matrículas, impuestos y hasta arreglos de la casa, pero también señala que un porcentaje de la prima debería ahorrarse para un propósito definido.

Asimismo, Bancolombia invita a buscar alternativas de inversión, como fondos, fiducias, mercado accionario que permitan tener rentabilidad a mediano o largo plazo.

Ahora se han popularizado los CDT, otra forma de invertir pues ayudan a aumentar los ahorros del titular.

Nubank, por su parte, recomienda crear un presupuesto en el que se ordenen los ingresos y los gastos. Posteriormente aconseja saldar deudas aprovechando la prima, ahorrar un porcentaje del dinero e “invertir en las vacaciones de mitad de año”, en los viajes que se tengan planeados y en gustos, eso sí, sin sobrepasarse.

“Haz compras inteligentes y no te dejes llevar por las ofertas de temporada. Recuerda que los pasajes o paquetes turísticos, suben de precio llegada esta época del año, así que puedes anticipar ciertas compras y, sobre todo, siempre respetar los límites que tú mismo has establecido”, dice el neobanco.

Finalmente, el Banco Pichincha aconseja tener en cuenta cinco elementos para comprar con la prima:

Educación : ya sea para los hijos o propia.

: ya sea para los hijos o propia. Vivienda : la entidad señala que incluir algo del dinero extra para comprar finca raíz es una buena inversión o, en caso de ya tener una, aprovechar para hacer mejoras.

: la entidad señala que incluir algo del dinero extra para comprar finca raíz es una buena inversión o, en caso de ya tener una, aprovechar para hacer mejoras. Vacaciones: eso sí, controlando los gastos y destinando solo un porcentaje de la prima para este gusto.

eso sí, controlando los gastos y destinando solo un porcentaje de la prima para este gusto. Emergencias: el banco asegura que se puede invertir en reparaciones que han sido aplazadas o situaciones económicas del pasado que no se han podido resolver por cuestiones de plata.

el banco asegura que se puede invertir en reparaciones que han sido aplazadas o situaciones económicas del pasado que no se han podido resolver por cuestiones de plata. Inversión: al igual que las otras dos entidades, Pichincha recalca que es importante destinar un porcentaje de la prima para invertir en CDT, negocios y más, que en el futuro den rentabilidad.

Los bancos también recomiendan tomar medidas de seguridad ya que, por el pago de la prima, los inescrupulosos buscan alternativas para robar.