El auxilio de transporte es una compensación económica que se les da a los empleados que ganan hasta dos salarios mínimos mensuales, es decir 2’320.000 pesos, y su objetivo es ayudar con los gastos del transporte desde la casa al sitio de trabajo, explicó el Ministerio de Justicia.

No obstante, aunque el auxilio busca redimir los recursos que los trabajadores gastan en el medio de transporte que necesitan para desplazarse hasta su sitio de trabajo, Gerencie.com indicó que no es de naturaleza salarial porque no tiene la finalidad de remunerar los servicios prestados por el empleado.

Por lo tanto, el auxilio de transporte no se tiene en cuenta al momento de liquidar la prima porque a pesar de que sí es un pago que recibe el trabajador, este no hace parte de su salario.

“El auxilio de transporte no constituye salario excepto para efectos de calcular las prestaciones sociales, no se incluye en la base para liquidar seguridad social ni aportes parafiscales”, recordó el portal.

Cuándo una persona no tiene derecho al auxilio de transporte

Gerencie indicó que hay empleados que no reciben el pago del auxilio de transporte. Estos son los casos en los que no es obligatorio:

Cuando se vive en el sitio de trabajo.

Cuando la empresa da el transporte.

Por vivir cerca al trabajo.

Por no ir a trabajar: si la persona falta uno o dos días se puede hacer el descuento de lo que le corresponde, excepto si son días de descanso obligatorio.

En periodos de incapacidad.

Cuando se gana más de dos salarios mínimos.

El auxilio de transporte para este 2023 quedó en 140.000 pesos.