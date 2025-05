James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos más importantes de la historia, pues su nivel futbolístico le ha permitido jugar en algunos de los mejores clubes del mundo como el Real Madrid, Bayern Múnich, Porto e incluso el Everton.

Es más, hasta la reciente compra de Jhon Jáder Durán por el Al Nassr, el futbolista seguía siendo el más costoso de la historia cuando llegó al equipo más campeón de España en 2014 justo después del Mundial de Brasil.

Eso le ha permitido tener una importante suma de dinero en su cuenta de ahorros, pero ha sido inteligente y lo ha invertido en diferentes negocios, varios de los cuales todavía siguen funcionando.

Cuáles son los negocios de James Rodríguez

Además de su sueldo como futbolista, James Rodríguez es dueño de algunas compañías que funcionan por todo el mundo. La primera es, de hecho, una marca llamada ‘Truly Genius’, que es de suplementos alimentarios y deportivos, con la cual espera entrar a ese mercado ‘fitness’.

Además, tiene una compañía de café con puntos en Bogotá, Medellín, Ibagué y Espinal llamada Dos Molinos, en donde vende todas las preparaciones relacionadas a este producto y con la que ha tenido una gran participación en el mercado.

Además, en Bogotá cuenta con un restaurante llamado Arrogante, que es de cocina italiana, está ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital y tiene precios bastante competitivos con respecto a otros sitios comerciales del mismo calibre.

Finalmente, James está relacionado con varias marcas deportivas que lo patrocinan, pero la principal en este momento es New Balance, que le brinda guayos y prendas que le ayuden a su rendimiento deportivo.

Cómo le fue a James Rodríguez en México esta temporada

James Rodríguez, luego de fichar por el Club León en la Liga MX para la temporada Clausura 2025, tuvo un impacto inicial notable, pero su rendimiento decayó con el paso de los partidos. En su primer semestre, disputó diecisiete encuentros, acumulando 1,317 minutos, donde anotó dos goles y aportó seis asistencias, además de recibir dos tarjetas amarillas y una roja.

Su llegada causó gran expectativa luego su destacado desempeño en la Copa América 2024, donde fue nombrado mejor jugador, pero no logró mantener la consistencia esperada en el fútbol mexicano. A pesar de un comienzo prometedor, con un gol, dos asistencias y la provocación de dos penales en sus primeros partidos, su influencia disminuyó en momentos clave del torneo. El Club León, que lideraba la tabla al inicio, cayó al sexto lugar y quedó eliminado en los ‘playoffs’, lo que algunos medios y aficionados calificaron como un fracaso, ya que no marcó la diferencia esperada ni llevó al equipo a competir por el título. Esta percepción se refleja en críticas en redes sociales, donde se señala que Rodríguez lleva seis temporadas consecutivas sin ser determinante en clubes, incluyendo su paso por México. Sin embargo, su calidad técnica y visión de juego fueron reconocidas, despertando momentos de ilusión entre los aficionados, aunque no se tradujeron en resultados colectivos significativos

