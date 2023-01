Al igual que le sucedió a un comediante después de la más reciente canción de Shakira contra Gerard Piqué, otro integrante de ‘Sábados felices’ se sinceró sobre un revés que vivió en los últimos meses.

El éxito en los emprendimientos que han tenido algunas celebridades en Colombia se convirtió en la motivación para que Óscar ‘Pollo’ Díaz se animara a invertir en un negocio.

Por eso, poco después de que un expresentador del tradicional programa de Caracol Televisión habló sobre una estafa en la que acabó salpicado, el humorista hizo público su caso.

El comediante contó en entrevista con el programa de entretenimiento ‘La red’ que se animó a montar una barbería, pero que decidió cerrar porque no tuvo el resultado deseado.

“No soy el único que he fracasado y he quebrado un negocio y, en este momento, me retiro y no voy más”, reconoció Díaz, que aceptó que la inexperiencia influyó para que no alcanzara la meta deseada.

El humorista de ‘Sábados felices’ exaltó el respaldo que tuvo de colegas como Nelson Polanía ‘Polilla’ y ‘la Gorda’ Fabiola Posada, por lo que pudo cerrar el emprendimiento fuera de la pantalla chica.

“Afortunadamente, he logrado cumplir con todas las deudas”, aseguró el vallecaucano, que reconoció que invirtió 200 millones de pesos y que en la actualidad debe más de 100 millones de pesos.

Por eso, indicó en su conversación con el magacín que, a pesar del mencionado tema económico, se siente satisfecho por el cierre que tiene previsto para sus locales en Bogotá, el 31 de enero, y Palmira (Valle del Cauca), en febrero.

Este es el video con el relato del comediante acerca de cómo se presentó la situación con su negocio, en donde revivió lo que pasó durante ese periodo en medio de su incertidumbre.