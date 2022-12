La víctima se identificó como Julián García, en Noticias Caracol, y relató la situación que vivió hace varios meses cuando terminó estafado por cuenta de una llamada de delincuentes que se hicieron pasar como trabajadores de Nequi.

“Me hicieron una llamada y se hicieron pasar por Nequi. Me informaron que habían hecho una compra y necesitaban hacer un bloqueo”, relató el usuario.

Seguido, dice, le informaron que para realizar el bloqueo se necesita una autenticación de cuatro dígitos, y el número era totalmente diferente al que le aparece en el celular.

Durante la llamada de supuestos trabajadores de Nequi le insistieron que tuviera cuidado porque unas personas lo iban a robar a través de una compra que supuestamente él mismo reconocía.

“Me dijeron que era desde otra ciudad, que no estaba enterado en el momento. Tenían datos suministrados, muy personales como la cédula y fecha de expedición , que en este caso creería que no los tendría ninguna persona”, agregó el Julián García, citado por ese mismo medio.

Posterior a eso, le hicieron un proceso para que diera un código y luego se corta la llamada y se realiza el pago. “Es cuando me llega la notificación de Nequi y el correo con el pago”. Y listo, le quitaron el dinero de su cuenta.

Ante esta modalidad de estafa, Julián puso la denuncia, con base en soportes, y se puso en contacto con la aplicación, que este año se separó de Bancolombia.

“Me comuniqué con Nequi al instante de la transacción, escalé un caso correspondiente con las denuncias ante la Policía y con los soportes. Aproximadamente, en un transcurso de entre 15 y 20 días, Nequi me dio una respuesta y verificaron que no era yo la persona que había hecho la compra y me devolvieron el dinero”.