Bastante polémica ha causado la decisión del Gobierno de reducir los desembolsos del programa Mi Casa Ya para 2025, el cual, sin lugar a dudas, no solo afecta a las millones personas que soñaban con adquirir vivienda propia, sino también al sector de la construcción.

En diálogo con revista Semana, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró que si bien dicha decisión corresponde directamente a la cartera de Vivienda, debe haber una responsabilidad de cada ministerio frente a la actual situación fiscal del país.

De hecho, el ministro Guevara señaló que la guía del Gobierno será continuar con los subsidios, pero no de manera ilimitada, pues considera que las ayudas deben ser para “graduar gente rápidamente”.

“Las caídas de recaudo que hemos tenido este año han hecho que los subsidios disminuyan. Por lo tanto, con ese choque de caja, las decisiones de los ministerios tienen que ser responsables”, dijo.

Y añadió: “Al final el debate de fondo tiene que ver con que si en la práctica es posible una política ilimitada de subsidios. Yo creo que no… Uno no puede desconocer el poder de las transferencias condicionadas para sacar a gente de la pobreza, pero esto no puede ser ilimitado. Más bien, debe ser una plataforma para graduar gente rápidamente. En el caso de la vivienda, tiene un plus y es que reactiva la economía, pero no por ello puede ser infinito”.

Otros programas que tienen en vilo a miles de personas en el país son el Icetex y el subsidio de energía. El ministro Guevara, en diálogo con Semana, detalló que en el caso del Icetex los recursos sufrieron un duro impacto debido al caída en el recaudo.

Sin embargo, fue certero al indicar que los subsidios que tocan las necesidades básicas, como la energía, son prioridad para el Gobierno y todos los ministerios están alineados para garantizar que se cumplan.

“El problema con los subsidios o con los recursos del Icetex tiene que ver con esa caída del recaudo que nos ha impactado la caja. Es cierto que hay que trabajar más en un manejo eficiente de la caja, lo que está en línea con la priorización: pagar lo básico, a las madres comunitarias, financiar los programas de alimentación escolar, cubrir los salarios de las personas. Acá estamos en una cruzada para garantizar las cosas básicas, y eso ha sido parte de la apuesta”, precisó.

