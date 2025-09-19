La feria del hogar tendrá una liquidación de inventario desde hoy (viernes) y hasta este domingo (21 de septiembre), cuando llegará a su fin. Se trata de una nueva jornada de trasnochón con entrada gratuita entre las 6 p.m. y las 10 p.m.

Todos los pabellones estarán habilitados y los visitantes podrán ingresar por la entrada del arco y la Avenida La Esperanza. En esta edición 42 de la feria, que se lleva a cabo Corferias, en Bogotá, participan más de 1.000 expositores, de los cuales 500 son emprendedores.

“Este es el inicio del fin de semana de Amor y Amistad y, de acuerdo con Fenalco, ocho de cada diez colombianos celebran esta fecha y seis de cada diez participan en el juego del amigo secreto. Pensando en quienes buscan sorprender a su pareja, amigos o compañeros, decidimos mantener abiertas las puertas de la Feria del Hogar para que encuentren ese regalo perfecto”, afirmó Marcela Sánchez, jefe de proyecto de Corferias.

Feria del Hogar en Bogotá 2025 tiene jornadas de trasnochón

En la Feria del Hogar los visitantes pueden hallar todo en un solo lugar: ropa, lencería, artesanías, mandalas y detalles hechos a mano, hasta lo último en tecnología, colchones y muebles para el hogar.

Además, están presentes emprendedores y representantes de diferentes localidades con iniciativas como Hecho en Bogotá y Corazones Productivos. “Tenemos una oferta infinita de productos que, sin duda, darán ese toque único y sorprenderán a nuestros seres queridos”, recalcó Sánchez.

La experiencia se complementa con zonas gastronómicas, la tarima principal y espacios equipados con mesas, sillas y puff, ideales para descansar y disfrutar.

Adicionalmente, la música en vivo estará presente hasta las 7:00 p.m. con la banda bogotana Luna Llena, que llevará a la tarima principal toda la energía de la salsa. Su propuesta fusiona el estilo rumbero, clásico y moderno con letras románticas y sociales, logrando un sello único y original que contagiará al público.

Con estas alternativas, la Feria del Hogar quiere entregar una oferta amplia de productos que garantizan calidad, creatividad y compromiso con el entorno, brindando a cada visitante la oportunidad de encontrar un detalle especial para esta fecha.

Historia de la feria del Hogar en Corferias, en Bogotá

La historia de la feria se remonta a 1961, un momento en el que Colombia vivía una transformación económica y social. Con el objetivo de mostrarle a las familias bogotanas las nuevas tecnologías y productos para el hogar, la Corporación de Ferias y Exposiciones (Corferias) abrió sus puertas a un evento que, en su primera edición, fue modesto pero innovador.

La idea era simple: democratizar el acceso a artículos que mejoraran la calidad de vida, desde electrodomésticos hasta utensilios de cocina. Fue un paso audaz que conectó a los productores con los consumidores de una manera directa y masiva.

Más allá de los negocios, la Feria del Hogar es un evento con un profundo arraigo cultural. Para muchas familias colombianas, es una tradición que se hereda de generación en generación. Muchos recuerdan haber ido de niños, con sus padres, a soñar con el futuro.

Las calles de la feria son un lugar de encuentro, de entretenimiento y de recuerdos. Este arraigo ha permitido que, a pesar de los cambios en los hábitos de compra, la feria mantenga su relevancia y su magia, resistiendo al auge del comercio electrónico al ofrecer una experiencia de compra única y un ambiente festivo.

