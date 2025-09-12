Bogotá será la última parada del circuito latinoamericano de la Feria EducationUSA 2025, el evento educativo avalado por la Embajada de Estados Unidos que conecta a estudiantes con oportunidades académicas en ese país. La cita es el miércoles 17 de septiembre, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., en el Gimnasio Moderno (Calle 76 #10-35).

Si usted quiere ir, la entrada es gratuita con inscripción previa en este enlace.

El evento contará con la participación de 35 universidades estadounidenses, que ofrecerán información sobre programas de pregrado, maestría, doctorado y cursos cortos. Los asistentes podrán conversar directamente con representantes de admisiones y recibir asesoría personalizada sobre cómo aplicar y cumplir los requisitos de visa de estudiante.

Feria oficial de la Embajada de EE. UU., garantía de información confiable

EducationUSA es el programa oficial del Gobierno de Estados Unidos que orienta a los estudiantes en cinco pasos: investigar opciones, financiar estudios, completar la aplicación, solicitar la visa y preparar el viaje.

Durante la feria en Bogotá habrá charlas con Colfuturo, Fulbright e IELTS, así como sesiones informativas sobre ayudas financieras, preparación de exámenes internacionales y requisitos para la visa académica.

Uno de los puntos destacados es que los estudiantes podrán poner a prueba su nivel de inglés, ya que la recomendación es contar con al menos un nivel B1 para aprovechar al máximo las oportunidades de estudio.

Crece el interés de colombianos por estudiar en EE. UU.

De acuerdo con cifras oficiales, 10.120 estudiantes colombianos hicieron programas de pregrado, maestría y doctorado en Estados Unidos entre 2023 y 2024, lo que ubica a Colombia como el país número 17 con más estudiantes en ese destino.

En sus 17 ediciones, la Feria EducationUSA ha reunido a más de 13.500 asistentes en Bogotá, con un promedio de entre 1.000 y 1.200 estudiantes por jornada. Este año se espera superar los 1.300 visitantes.

