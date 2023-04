Avanza el caso de la presunta estafa que habrían sufrido al menos 80 egresados de las mejores universidades del país, empresarios y hasta hijos de políticos. Esas personas invirtieron 70.000 millones de pesos en el supuesto fondo ganadero, el cual les ofrecía rentabilidades de entre el 20 % y el 40 %, pero no les responden por su plata.

Felipe Rocha, cuya familia es propietaria de la reconocida ganadería Achury Viejo, es el principal señalado. El empresario se movió hábilmente entre la élite bogotana para que personas acaudaladas invirtieran en su negocio, que pese a dar resultados en los primeros años, a inicios de 2023 se fue al suelo.

Aunque los abogados de Rocha les enviaron a varios de los inversionistas un correo en el que les planteaban un arreglo a largo plazo dentro de una especie de proceso de liquidación de los bienes del artífice de la aparente pirámide, sus planes no salieron como esperaban.

Un grupo de inversionistas aceptó la oferta y hasta firmó documentos para iniciar el trámite de devolución de su plata, pero una de las víctimas —que invirtió 4.500 millones de pesos— decidió irse por la vía legal para recuperar su dinero, reportó El Tiempo.



El penalista Jaime Lombana, quien lo representa, le dijo a ese diario que ya inició acciones legales en contra de Rocha, quien solía presumir sus lujos y vida de millonario, para que responda por los recursos que están embolatados.

“Hoy presento denuncia penal por los delitos de estafa agravada, concurso de falsedades y concierto para delinquir de una organización criminal de cuello blanco, en masa liderada por el señor Rocha”, señaló.

El jurista detalló que su representado declaró el capital que entregó a Rocha, motivo por el cual no hace parte del grupo de inversionistas vergonzantes.

“Actúo en representación de una familia que invirtió más de 4.000 millones de pesos de capital, que además los declararon siempre tributariamente. Por eso, no es cierto la información de que arreglaron con las víctimas. Al parecer, han venido haciendo arreglos con cercanos por fuera. Tema que también pido se investigue penalmente”, concluyó.

El negocio de Rocha, que lo pintaba como un fondo exclusivo y de cupos limitados, se basaba en reclutar a distintos inversionistas interesados en engordar ganado. Prometía jugosas rentabilidades, pero no compró ni una sola vaca.

Aunque al inicio respondió por las ganancias, en enero de este año empezó a fallarles a sus millonarios amigos y nadie sabe a dónde fue a parar el dinero invertido y del que se dice puede alcanzar los 70.000 millones de pesos.

El plazo para que se hicieran los pagos era el pasado jueves 30 de marzo. No obstante, Rocha no entregó un solo peso. Si no les devolvía la plata, los afectados lo iban a denunciar. Sin embargo, la mayoría cambió de idea y, por ahora, solo uno lo quiere respondiendo ante las autoridades.