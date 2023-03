Avanza el caso por la presunta estafa que habrían sufrido al menos 80 egresados de las mejores universidades del país, empresarios y hasta hijos de políticos —como Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos—. Esas personas invirtieron su plata para multiplicarla, pero el negocio se habría ido al suelo y ahora su dinero está embolatado.

Felipe Rocha, cuya familia es propietaria de la reconocida ganadería Achury Viejo, es el principal señalado. El empresario habría aprovechado su condición social para cautivar a personas de la élite colombiana para que invirtieran en un supuesto fondo ganadero, el cual no tendría ni una sola vaca.

El hombre habría captado más de 70.000 millones de pesos. Los primeros años pudo responderles a los inversores, pero a inicios de 2023 dejó de hacer los respectivos pagos y los millonarios que depositaron su dinero salieron a reclamarle.

Felipe Rocha debería devolver dinero el 30 de marzo

El abogado Juan Felipe Criollo, representante legal de 16 de los aparentes afectados por la presunta pirámide ganadera, explicó en W Radio que el último plazo para que se hagan los pagos será el jueves 30 de marzo.

Las presuntas víctimas que representa se cansaron de esperar y de no recibir respuesta de parte de Rocha. Por lo tanto, el litigante remarcó que no quieren más aplazamientos y condicionamientos para recuperar su dinero.

“Todos están cansados de esperar. Sin embargo, debo contarle que a mediados de este mes, entre el 14 y el 16 de marzo, se dieron una multiplicidad de reuniones donde los abogados del señor Felipe Rocha, manifestaron que estaban recopilando la información para poder tener una razón concreta el día 30 de marzo. Estamos a días de dicha fecha y no han concretado la hora de dicha reunión y espero no ser ave de mal agüero, pero creo que esa reunión no se va a dar con buenas noticias”, comentó Criollo.

El abogado precisó que, en caso de que el 30 de marzo no retorne la plata a las cuentas de sus clientes, interpondrán las acciones correspondientes para que Rocha responda ante la justicia.

“Esperamos que se le dé feliz término esta situación, toda vez que han manifestado que están recopilando una serie de bienes y activos en una fiducia para poder realizar el pago de una manera organizada. Sin embargo, en caso de que este hecho no se lleve a cabo el 30 de marzo, estaremos interponiendo las acciones como en derecho nos corresponde”, concluyó.