Avanza el caso de la presunta estafa que habrían sufrido al menos 80 egresados de las mejores universidades del país, empresarios y hasta hijos de políticos. Esas personas invirtieron su dinero en el supuesto fondo ganadero, el cual les ofrecía rentabilidades de entre el 20 % y el 40 %, pero no les responden por su plata.

Felipe Rocha, cuya familia es propietaria de la reconocida ganadería Achury Viejo, es el principal señalado. El empresario se movió entre la élite bogotana para conseguir inversores en su negocio, que pese a dar resultados en los primeros años, a inicios de 2023 se fue al suelo.

Ante el lío, Rocha definió un plan “rápido y agresivo de pagos que podía durar 2 años” para responder los los dineros embolatados. Sin embargo, este jueves 10 de agosto, W Radio indicó que ese plan de desmonte se cayó.

Resulta que solo el 60 % de los afectados votaron positivamente, mientras que el 40 % lo hizo de manera negativa. El porcentaje de aprobación requerido era del 75 %. Por lo tanto, el plan no pasó el filtro.

Fuentes judiciales dijeron a la emisora que la Superintendencia de Sociedades intervendrá la Sociedad Agropecuaria Achury Viejo y todos los bienes de Felipe Rocha y de su esposa.

Ahora, la Supersociedades definirá el tiempo y los montos de los dineros que deberán pagarse a las víctimas e iniciará el proceso sancionatorio contra Rocha.

En la Fiscalía cursan tres denuncias en contra del empresario bogotano. Una, de un cliente del abogado Jaime Lombana y las otras de dos de las oficinas de abogados Rodríguez Azuero y Fabio Humar.

Por las múltiples denuncias, el empresario fue citado a interrogatorio el pasado 10 de julio. En esa diligencia, el mencionado responsable de la aparente pirámide ganadera tuvo que explicar cómo funcionaba el esquema y por qué se fue al suelo.

Los abogados de las víctimas se han movido hasta el punto que, según W Radio, la Fiscalía está definiendo si llama a imputación de cargos a Rocha, lo cual significaría la primera gran decisión en su caso.

Pirámide ganadera en Colombia: qué pasó y cuánta plata se perdió

El negocio de Rocha, que lo pintaba como un fondo exclusivo y de cupos limitados, se basaba en reclutar a distintos inversionistas interesados en engordar ganado. Prometía jugosas rentabilidades, pero no compró ni una sola vaca.

Aunque al inicio respondió por las ganancias, en enero de este año empezó a fallarles a sus amigos y nadie sabe a dónde fue a parar el dinero invertido y del que se dice puede alcanzar los 15.000 millones de pesos.

El plazo para que se hicieran los pagos era el jueves 30 de marzo. No obstante, Rocha no entregó un solo peso. Si no les devolvía la plata, los afectados lo iban a denunciar y muchos cumplieron, por lo que ahora deberá responde ante la justicia.