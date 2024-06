Por: VALORA ANALITIK

La más reciente encuesta de confianza comercial e industrial, que mide lo que están percibiendo los empresarios sobre la economía de Colombia, dio cuenta de una nueva caída cuando se revisan los resultados comparativos entre abril y mayo del año 2024.

En mayo, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 12,5 %, lo que representó una disminución de 2,8 puntos porcentuales (pps) respecto al mes previo (ICCO abril 2024: 15,3 %).

Uno de los puntos importantes tiene en cuenta que la caída en la confianza comercial se explicó por la reducción de 5,6 pps en las expectativas de la situación de la economía de Colombia para el próximo semestre y de 5,2 pps en la percepción de la situación económica actual.

Al entrar al detalle de los resultados, se evidencia que, en mayo de 2024, el balance del sector industrial sobre la favorabilidad de las condiciones económicas para invertir se ubicó en -33,0 %, representando un deterioro en 12,0 pps frente a la medición de febrero de 2024.

“Los resultados muestran que 45,2 % de los encuestados considera que las condiciones económicas actuales son desfavorables (vs. 36,7 % de la medición anterior). Igualmente, el 12,2 % de los empresarios considera que las condiciones actuales son favorables (vs. 15,7% de la medición anterior), mientras el 42,6 % afirma que son neutras (vs. 47,6 % de la medición anterior)”, dice el informe de Fedesarrollo sobre la economía de Colombia.

Comportamiento de la economía de Colombia

Otras expectativas de los empresarios sobre la economía de Colombia

De otro lado, dijeron los empresarios encuestados que el balance sobre la favorabilidad de las condiciones sociopolíticas para invertir se ubicó en -58,9 %, reflejando una disminución de 7,7 pps respecto al trimestre anterior.

“Los resultados muestran que 4,3 % de los encuestados consideran que las condiciones sociopolíticas son favorables (vs. 7,2 % de la medición anterior). Por su parte, 63,2 % de los empresarios considera que las condiciones actuales son desfavorables (frente a 58,4 % en febrero), mientras que el otro 32,5 % afirma que son neutras (vs. 34,4 % de la medición anterior)”, complementa el reporte.

Uno de los indicadores clave sobre el comportamiento de la economía de Colombia se centra también, vale recordar, en la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCI) se ubicó en 72,8 %.

“A partir de este resultado, la UCI aumentó en 0,4 pps respecto a la medición de febrero de 2024 (72,4 %) y disminuyó en 1,1 pps en comparación con mayo de 2023 (73,9 %)”, complementa el informe.

Finalmente, el balance de la situación de la economía de Colombia para las empresas del sector construcción se ubicó en -32,3 %, lo que equivale a una caída de 25,1 pps frente al trimestre anterior (-7,2 %) y de -12,9 pps respecto al mismo periodo de 2023.

“El balance del subsector de edificaciones fue de -25,0 %, registrando una disminución en 8,3 pps frente al trimestre anterior (-16,7 %) y de 11,9 pps frente al mismo trimestre de 2023 (-13,1 %)”, concluye el reporte.

