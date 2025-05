Detrás del aroma inconfundible a maíz recién explotado que emana de los locales de Maíz Kernel, se esconde una historia de emprendimiento resiliente, marcada por desafíos inesperados y la tenacidad de sus creadores.

Daniela Castaño, una de las mentes detrás de esta exitosa marca colombiana, compartió recientemente un episodio clave en la trayectoria de Kernel: la vez que estuvieron al borde de perder su espacio en el emblemático centro comercial Unicentro, en Bogotá.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Castaño relató los inicios de su aventura en Unicentro, un movimiento estratégico que buscaba expandir la presencia de Maíz Kernel a un público más amplio. Sin embargo, la jugada inicial implicaba compartir local con otras tres marcas, una decisión que, si bien buscaba optimizar costos y compartir riesgos, terminó presentando obstáculos imprevistos.

“No teníamos el local mejor ubicado en Unicentro. No tenía el mismo tráfico que el corredor y obviamente íbamos a tener unos costos fijos más altos porque entrábamos a pagar administración, el canon, trabajadores y servicios”, confesó Castaño, exponiendo la primera dificultad que enfrentaron al apostar por un espacio que no gozaba de la visibilidad deseada dentro del concurrido centro comercial.

A este desafío inicial se sumó un problema de distribución del espacio que no fue advertido a tiempo. “El local no quedó como esperábamos. Los espacios no se distribuyeron de la manera más equitativa. No fue culpa de nadie… solo que en el afán de adecuar el local no auditamos eso”, explicó la emprendedora, revelando un error de planificación que añadió tensión a la ya compleja situación.

La alianza con las otras tres marcas, que en principio parecía una estrategia colaborativa, se desmoronó. Por razones no detalladas por Castaño, las otras empresas decidieron marcharse del local de Unicentro, dejando a Maíz Kernel con las opciones de asumir la totalidad de los costos fijos de un espacio con una ubicación menos favorable de lo esperado o abandonar su apuesta en uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad.

Maíz Kernel: ¿cómo fueron sus inicios en Unicentro?

Fue en ese momento crítico donde la visión y la determinación de los creadores de Maíz Kernel salieron a relucir. “Las otras marcas se fueron y Maíz Kernel asumió el reto de quedarse en el local, pero logramos salvarlo”, afirmó Castaño con orgullo, dejando entrever la ardua labor y el esfuerzo que implicó mantener a flote su presencia en Unicentro bajo circunstancias adversas.

La historia contada por Daniela Castaño no solo revela los desafíos del mundo del emprendimiento, sino que también deja en evidencia la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptación ante los obstáculos.

La decisión de Maíz Kernel de asumir el reto y quedarse en Unicentro, a pesar de las dificultades iniciales, demostró una confianza inquebrantable en su producto y en su visión a largo plazo.

Aunque Castaño no profundizó en las estrategias específicas que permitieron a Maíz Kernel salvar su local, se puede inferir que implicó una reevaluación de su modelo operativo, una optimización de sus recursos y, posiblemente, una búsqueda de nuevas formas de atraer clientes a un espacio con menor tráfico.

