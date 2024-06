Doña Segunda es tal vez el piqueteadero más famoso de la capital y después de hoy lo será aún más. Por lo menos en eso coinciden algunos usuarios en redes sociales, luego de que se volviera tendencia el nombre, por cuenta del sellamiento que le hizo la Dian por falta de facturación electrónica.

Pulzo conoció que se trata de una medida que adopta la entidad que vigila los asuntos tributarios en Colombia y que dieron la opción de pagar la multa. Sin embargo, la comerciante se negó a pagarla y por eso procedieron a sellarle su negocio ubicado al lado de la plaza de mercado del 12 de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos.

El cierre del establecimiento durará 3 días (este fin de semana) y, aunque es poco tiempo, también se da en el marco del fin de semana, cuando más recibe clientes el negocio de la famosa comerciante.

Ante la medida de la Dian, doña Segunda expresó su pesar delante de los medios de comunicación que visitaron el negocio este viernes, al conocerse la noticia del cierre.

“Pidieron la facturación electrónica. Me causa mucho dolor, no sé cómo decirlo. Por qué me sacan por noticias si yo no estoy invadiendo impuestos. No le estoy haciendo mal al Gobierno, no le estoy quitando nada a nadie”, dijo doña Segunda a los periodistas allí presentes.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el famoso piqueteadero pasa por un mal momento. Muchas personas recuerdan cuando, en 2020, su negocio fue uno de los más afectados por la pandemia que impactó a Colombia y el resto del mundo.

En ese momento, doña Segunda tuvo que cerrar el local, pero intentó seguir con las ventas a través de domicilios.

Aunque fue duro mantenerse con ese ritmo de domicilios, el local siguió con sus operaciones de manera en la que seguían con algunas ganancias en medio de algo tan complejo como la pandemia.

