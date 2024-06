Luego de que la entidad notificara sobre el cierre del famoso piqueteadero bogotano, Doña Segunda, dueña del establecimiento, se vio muy afectada con la determinación al mencionar que “no está invadiendo impuestos” ni tampoco “le está haciendo mal a nadie”.

(En contexto: Cerraron piqueteadero Doña Segunda, en Bogotá; Dian explicó problema que tiene)

En el barrio 12 de Octubre, ubicando en el noroccidente de la capital, la icónica comerciante atendió a los medios de comunicación y allí se refirió a la sanción de 3 días que le interpuso la Dian por falta de facturación electrónica.

“Pidieron la facturación electrónica. Me causa mucho dolor, no sé cómo decirlo. Por qué me sacan por noticias si yo no estoy invadiendo impuestos. No le estoy haciendo mal al Gobierno, no le estoy quitando nada a nadie”, dijo Doña Segunda, con la voz entrecortada y algunas lágrimas.