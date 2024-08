Por: VALORA ANALITIK

El precio del dólar en Colombia lleva varias semanas manteniendo un precio por arriba de los $ 4.000.

En la jornada de este viernes, 2 de agosto, el dólar cerró con un precio de $4.138, con esta cifra se evidencia un incremento de $ 51 frente a los $ 4.087 de la jornada anterior.

En lo que respecta a esta semana, la divisa presentó amplia volatilidad, a tal punto que se alcanzó a cotizar en un rango entre los $ 4.000 y los $ 4.100.

Sin embargo, no ha logrado bajar su precio de la barrera de los $ 4.000, por ello, Valora Analitik consultó a Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, con el fin de dar una mirada de lo que tendría que pasar para ver el precio del dólar en Colombia en $ 3.900.

Por qué el dólar no baja de $ 4.000 en Colombia

De acuerdo con Useche, la tendencia reciente al alza del dólar en Colombia responde a una serie de factores, algunos locales, pero principalmente a hechos internacionales.

Para que esta tendencia alcista se revierta, dijo Useche, sería necesario encontrar un panorama más claro menos tenso en relación.

“Primero, localmente sabemos que el Banco de la República realizó una nueva baja de la tasa de interés y, aunque esta reducción estaba dentro de las perspectivas de los mercados, hay un fenómeno que se está presentando y es que en otros mercados grandes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, estas reducciones de tasas de interés, todavía no se han dado; se están prolongando, se están dilatando y esto afecta las expectativas de los inversionistas y lleva a movimientos de los denominados capitales”, indica Useche.

Y agrega: “Más específicamente, hay dólares que se mueven alrededor del mundo buscando aquellos mercados que les ofrezcan una mejor rentabilidad. Entonces, si la tasa de interés de Estados Unidos, como está sucediendo, permanece constante, pero la tasa de interés colombiana baja, estos dólares van a tender a salir de Colombia, dado que están recibiendo y se prevé que seguirán recibiendo una menor tasa de interés, una menor rentabilidad, y se van para otros destinos otros mercados, donde las tasas de interés sean más atractivas”.

Esto significa que esa salida de dólares presiona al alza a su precio como se ve actualmente. Entonces, para que el dólar se estabilice en Colombia y recupere una tendencia a la baja para estar por debajo de los $4.000, se necesitaría que llegue el momento en que Estados Unidos baje tasas de interés.

“Sin embargo, mientras los indicadores de inflación en ese país no estén absolutamente claros para ver una inflación más baja, no veremos esa reducción de tasas de recorte de tasas de interés en Estados Unidos”, indica Useche.

El segundo aspecto, de acuerdo con Alejandro Useche, es de corte regional y tiene que ver con la coyuntura delicada que se está presentando en términos políticos y de orden público en Venezuela.

“Estas problemáticas en Venezuela se reflejan muy rápidamente en las expectativas de inversionistas empresarios en cuanto a aumentar la probabilidad de una baja del dinamismo de la actividad económica con ese país”, explica Useche.

Esto porque se traduce a menos negocios con Venezuela, más dificultades inversiones, pero también de una posible mayor migración de Venezuela a Colombia, e incluso una mayor tensión política local e internacional dado que la postura del gobierno colombiano, ha sido, por así llamarla, mixta en relación con dicha situación.

“Entonces mientras esta coyuntura tan delicada política y social continúa en Venezuela habrá necesariamente un impacto sobre las expectativas de los inversionistas de los empresarios que termina en un mayor precio del dólar”, explica Useche en la entrevista con Valora Analitik.

Tercero y último, hay también un panorama global complejo que hace que el dólar tienda el alza.

“Recordemos que el precio del dólar es una especie de termómetro sobre la condición actual, pero principalmente sobre las expectativas del crecimiento de la economía del mundo. En ese orden de ideas, dentro de estos elementos se encuentran la incertidumbre en relación con el nuevo presidente en Estados Unidos y con los hechos de las últimas semanas, se están reflejando en unas expectativas que por ahora frente a ese nuevo gobierno no son claras”.

Con ello, no queda claro cuál es el panorama de decisiones políticas económicas de ese nuevo gobierno estadounidense en relación con países como Colombia.

Entonces, de acuerdo con Useche, para que el dólar pueda bajar de precio es necesario tener también más certeza sobre el rumbo que definitivamente tomará el nuevo gobierno en Estados Unidos

“Las políticas que tome ese nuevo Gobierno tendrán claramente una incidencia sobre la actividad internacional de Colombia, esto teniendo en cuenta que EE. UU. es nuestro principal socio comercial, una de las grandes fuentes de divisas, por negocios, por remesas, entonces esta situación debe aclararse con el fin de recuperar una tendencia a la baja en el dólar en Colombia”, señala Alejandro Useche.

De otro lado, Useche indica que, dejando de lado la situación de Estados Unidos, hay unas expectativas de desaceleración económica global con base en los recientes indicadores económicos publicados por China y por la Unión Europea; a ello se suma una tensión por el conflicto en Oriente Medio que ha venido creciendo de manera preocupante y, al final todo esto, se refleja en una expectativa por una reducción en la demanda mundial de petróleo.

Esto teniendo en cuenta que, cuando la economía del mundo crece para mover las empresas de transporte, el consumo petróleo también crece y entonces hay más demanda de energía y de petróleo particularmente.

Eso genera que el precio del petróleo tiende al alza y en Colombia, al ser un país exportador de petróleo, puede seguramente generar más ingresos de divisas por esta vía. Esto sería necesario para que el dólar recupere una tendencia a la baja a futuro.

No obstante, concluye Alejandro Useche que “mientras haya expectativas de debilidad en el crecimiento de la economía global, el petróleo puede mantenerse cerca de los niveles actuales o bajar de precio bajar de los US$80 de los US$75 por barril, lo cual es inconveniente para los ingresos en divisas en Colombia, teniendo en cuenta que no es solamente el sector petrolero que deja de recibir algunos dólares, si no es toda la economía del país que, al recibir menos dólares, transmiten esa menor entrada en un mayor precio del dólar para todas las transacciones que se realicen por parte de empresas del gobierno”.

