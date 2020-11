green

En esas primeras jornadas fueron varios los señalados de intentar capitalizar los descuentos, supuestamente aumentando los precios y haciéndolos pasar como descuentos de todos modos, por mencionar una de las denuncias.

Uno de los señalados fue Falabella, al que se le acusó de emplear un truco para sacar provecho de la exención del IVA. A raíz de esto, la multinacional tuvo que salir a dar explicaciones al respecto e incluso Fenalco salió a dar su versión sobre lo sucedido con los precios.

Todo parecía aprendido, pero este sábado volvió a hablarse de lo mismo, aunque con menor asiduidad que anteriormente, por lo menos durante las primeras horas de ventas en línea. Esta vez, las primeras denuncias se basaron en precios de celulares:

En @Alkosto_Co @Alkosto el Xiaomi note 9 estaba a 780.000 y hoy en la revista del día sin iva eso es mejor que @FenalcoNacional vigile o que la Dian les cobre ese iva fuera que les descuentan ese tributo le aumentan más a los equipos. pic.twitter.com/GAlMMGf0PV — Eme (@emerivera01) November 21, 2020

También volvieron a acusar a Falabella:

Solo paso a contarles como @Falabella_co aumenta sus precios para el el dia sin iva, espero no compren en este lugar. #diasiniva #FelizViernesATodos pic.twitter.com/EwNU3f7enM — Hernan Contreras (@hernandcr) November 20, 2020

Otros por lo menos decían que no veían descuentos, aunque esto no necesariamente obedece a que haya algún problema, sino que no todos los productos muestran mayores cambios de precio, ya sea porque no están cobijados por el descuento, o porque de por sí ya están exentos, entre otras razones:

@Alkosto y dónde está el día sin IVA yo veo igual todo #diasiniva pic.twitter.com/3nb5BgN0sC — oscar cubillos (@oscarjacu) November 21, 2020

No obstante, también hubo quien dijo haberle hecho seguimiento a las cosas que quería adquirir y encontró que los descuentos eran reales y valía la pena esperar para adquirirlos en esta jornada especial:

Por otro lado corroboré que los precios SÍ bajan en el día sin IVA sin robo alguno al menos en el caso de Falabella. (Estuve haciendo tracking de mis productos desde hace meses) — 𝕷𝖆𝖚𝖗𝖎𝖊 🌙 (@Laurasanchezred) November 21, 2020

#diasiniva alkosto super descuento de 4m a 1m 🤪🤪🤪☠ pic.twitter.com/OpF5THbHwM — Paola (@linacaicedo1804) November 21, 2020

¿Cómo identificar precios sin IVA y cómo denunciar posibles abusos?

Las experiencias de los dos primeros días sin IVA sí fueron atendidas por organismos de control, gremios de comerciantes e incluso por los mismos vendedores, ya fueran independientes o grandes marcas. Sin embargo, en la mayoría de casos la seguridad está en manos de los usuarios para evitar dolores de cabeza.

En ese sentido, es importante que se informe sobre cómo funcionan los precios en el día sin IVA y lea bien la letra menuda y las condiciones de compra, que deben quedar bien claras, sobre todo cuando se hace en las plataformas virtuales.

Tenga en cuenta que no debe formular sus denuncias sobre posibles irregularidades en cualquier parte. Esté atento y radíquelas apropiadamente ante las autoridades competentes, no solo por su seguridad, sino para tener mayor posibilidad de obtener una respuesta satisfactoria.