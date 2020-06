Pese a que el líder de los comerciantes asegura que estas quejas son solo movidas de redes sociales, asegura que, para tranquilidad de los consumidores, los almacenes de pequeñas, medianas y grandes superficies lograron llegaron a un acuerdo para decir no a la subida de precios antes de este viernes, cuando se llevará a cabo el primer día sin IVA en Colombia.

“Hoy vamos a sacar un acuerdo de todos los establecimientos grandes, medianos y pequeños comprometiéndose públicamente con los colombianos en este sentido (no subir los precios)”, explicó Jaime Alberto Cabal, citado por Blu Radio.

El líder de Fenalco también informó que este pacto incluye no solo rechazar el alza de precios, sino que se debe respetar que hay productos que estarán en promoción este viernes y sobre el mismo se aplicará la rebaja del IVA.

“Se comprometen a no hacer alzas de precios durante estos días, a que si hay productos en promoción que los cobija el 19 de junio, esos productos van a gozar no solo del descuento de la promoción, sino además sobre ese precio final se va a poner la disminución del IVA y no sobre el precio original”, agregó Cabal.