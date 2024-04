Por: El Colombiano

En momentos de crispación política, aumento de la polarización y amenazas de una constituyente, este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer los resultados de una reveladora encuesta que le midió el pulso a la cultura política del país.

Tras consultar a 64.770 personas y 23.145 hogares en cinco regiones del país, la medición evidenció que creció el número de colombianos que se reconocen políticamente como de derecha. Lo anterior, pese a que el país es gobernado por primera vez por un presidente de izquierda: Gustavo Petro.

El sondeo concluye que casi uno de cada cuatro colombianos –es decir, un 23,9 %– reconoce su posición ideológica como de derecha. Se trata de un 6 % adicional frente a 2021. Por otro lado, 40,7 % se reconocen como de centro y 13,3 % de izquierda, que tuvo una caída del 0,7 % frente a 2021, cuando un 14 % se identificaba con esa orilla política.

No deja de ser llamativo que un 22 % –lo que corresponde a uno de cada cinco encuestados– dijo no saber (11,7 %) o no querer informar (10,3 %) su posición ideológica. Justamente, el Dane dio a conocer el estado de la inflación en Colombia.

Por regiones, se evidencia que el mayor porcentaje de personas que se consideran de derecha se sitúa en la región Oriental (14,9 %), así como en Bogotá (12,2 %). Frente al centro, la mayoría está en el Cauca (45,6 %) y el Caribe (42,2 %). En el espectro de izquierda, la mayoría de los encuestados se encuentran también en el Caribe (17,7 %) y Bogotá (17,5 %).

Por otro lado, la encuesta pone al descubierto el descontento de los colombianos con los partidos políticos, que en los últimos años se duplicaron al pasar de 16 en las elecciones de 2019 a 36 el año pasado. Según el sondeo, solo un 12,1 % reconoció que tiene algún partido o movimiento político con el que se identifiquen más que con el resto.

Aunque representa un aumento del 3 % frente a 2021, la medición reveló que el 87,9 % no se identifica con ninguna organización política. Al consultar el por qué no existe esa filiación, 70,8 % declararon que hay falta de credibilidad en los partidos; 64,9 % argumentaron desinterés; 60,6 % lo explicaron en los escándalos de corrupción; 60,2 % en promesas incumplidas, y 51,6 % aseguraron que esos movimientos persiguen intereses diferentes al bienestar de la comunidad.

Adicionalmente, la mayoría coincidió en que para que un país sea democrático se necesitan garantías para elegir y ser elegido (87,6 %), representación igualitaria entre hombres y mujeres en todas las corporaciones que se elijan por voto popular (81,2 %) y autoridades regionales y nacionales elegidas por voto popular (80,9 %).

Sin embargo, apenas el 69,9 % respondió que para que un país sea democrático se necesita del Congreso o los partidos políticos (69,3 %), lo que evidencia la crisis de representación que sigue afectando al país.

En esa línea, las Fuerzas Militares se ratifican como la institución en la que más confían los colombianos: 24,9 %, con todo y que tuvo una reducción del 1,9 % frente a 2021 (cuando era de 26,8 %) y del 12,2 % respecto a 2019. Le siguen en materia de confianza la Registraduría (23,4 %), la Defensoría del Pueblo (21,8 %) y la Policía (18,9 %).

Las instituciones o actores que menos confianza le generan a los colombianos son, precisamente, los partidos o movimientos políticos (6,6 %); los concejos municipales (10,4 %); las asambleas departamentales (10,5 %); el Congreso (10,7 %), y los jueves y magistrados (12,8 %).

De hecho, solo 18,1 % se declararon muy satisfechos con la forma en que la democracia funciona en Colombia, mientras que 33,7 % –es decir, uno de cada tres colombianos– dijeron sentirse muy insatisfechos. El 44,2 % aseguró no estar satisfechos, ni insatisfechos. Mientras en el Caribe (27,3 %) están los más contentos con el sistema democrático, en la región Pacífica (10,8 %) están los más decepcionados.

Aunque 86,9 % estaban inscritos para votar en las elecciones presidenciales de 2022, un 12,6 % no registró su cédula, entre otras, por desinterés (30,4 %), falta de documentos (27,2 %), por ser extranjero (23,3 %) o por no cumplir los plazos de registro (12,1 %). Los que sí tenían el documento registrado, pero no votaron, lo hicieron mayoritariamente por desinterés (40,1 %), porque los candidatos prometen y no cumplen (32,8 %) y porque los políticos son corruptos (28,4 %).

En materia de derechos, como tener un trabajo digno, 80,9 % declararon que conocen o han oído hablar de la acción de tutela, un 76,2 % el derecho de petición y un 34,4 % la acción popular. Además, frente a la corrupción, el 42 % manifestó que la salud es el área donde consideran se presentan los casos más graves de corrupción en el sector público. Le siguen justicia (28,2 %), infraestructura (15,8 %) y educación (6,9 %).

Con todo, 51,5 % consideraron que la corrupción ha aumentado, una reducción del 21,7 % frente a 2021, cuando el 73,2 % decía que había aumentado. El 38,4 % declaró que sigue igual y solo un tímido 6,2 % manifestó que ha disminuido.

La televisión (87,9 %); las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram (62,9 %); las conversaciones con otras personas (49,3 %) y la radio (49 %), son los medios por los que más se informan los colombianos, según el Dane.

Un dato que llama la atención es que el 25,8 % –una de cada cuatro personas–, aseguró que es “muy difícil” organizarse con otros miembros de la comunidad y trabajar por una causa común. Apenas un 6,9 % y un 11,9 % señalaron que era muy fácil o fácil, respectivamente.

Finalmente, al detallar los temas en los que tuvieron algún tipo de problema que los haya afectado directamente o a su comunidad en el último año, el 53,6 % alertó por el aumento desproporcionado en los precios de alimentos que hacen parte de la canasta familiar. Otro 38,1 % por las las tarifas, la calidad en la prestación o la falta de servicios públicos, y un 33,9 % por el aumento de la inseguridad.

