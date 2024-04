Por: DIARIO DEL PEREIRA

Después de que se revelara el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación para el tercer mes del año a nivel nacional, el cual fue de 7,36%, diferentes analistas económicos de la ciudad han identificado que el precio de los alimentos para la capital risaraldense ha superado la media nacional, convirtiéndose en una de las ciudades del Eje Cafetero donde los productos de la canasta básica familiar se han incrementado con importantes proporciones.

De febrero a marzo, la variación del IPC en la capital risaraldense se ubicó en 0,67%, es decir, que diferentes servicios como transporte y alimentos, según indicó Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), jalonaron el aumento del costo de vida en la ciudad. Así mismo, la inflación para el tercer mes del año fue de 6,77%. Aunque la inflación de Armenia fuese de 6,80% y la de Manizales se ubicara en 6,62%, Pereira fue la ciudad del Eje Cafetero con un mayor incremento en su variación mensual.

El Diario conversó con Jhonier Cardona, docente de economía de la Universidad Libre Seccional de Pereira, el cual indicó que una de las razones por las cuales el precio de los alimentos se encuentra por encima de la media nacional se debe a que la búsqueda de la expansión urbana en zonas rurales estaría generando un agotamiento en la tierra para cultivar: “Uno de los aspectos que ha jugado un papel importante es el comportamiento que la ciudad ha tenido en torno a ir generando en la zona rural, áreas de expansión urbana, es decir, el desarrollo urbanístico ha llevado a que la tierra se escasee para la producción de dichos alimentos y al escasear para la producción, ineludiblemente hay que traerlos de otros municipios del departamento o de otros municipios del país”, indicó.

“Como consecuencia de ello, al traer los productos o los alimentos de otros municipios, resulta más oneroso el traerlo por los peajes, por el transporte, combustible, etcétera, lo que ha hecho que esos precios de esos productos traídos de otros entes territoriales, tengan que venderse en la ciudad mayor precio”, agregó.

¿Qué se debería hacer?

Finalmente, Cardona expresó que una de las medidas que se deben adoptar se relaciona con mejores políticas que promuevan la productividad de los cultivos: “Es lamentable porque la falta de control, la falta de ordenamiento y la carencia de una política adecuada para no permitir que se extingan las tierras aptas para la producción de alimentos, ha llevado a este tipo de situaciones que hoy venimos presentando y que ineludiblemente están mostrando a Pereira como una de las ciudades en materia de inflación relacionada con los alimentos con unos indicadores superiores a los del orden nacional”, finalizó.

Precios en la plaza

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la jornada de este martes un alza en los precios mayoristas del pimentón, el tomate, la remolacha y la arveja verde en vaina. Para el caso del pimentón, en la plaza de mercado La 41, la cotización aumentó 36% con un precio por kilo de $3.167 por el agotamiento de cosechas en el municipio El Dovio (Valle del Cauca). De la misma forma, el precio del tomate se incrementó un 19%, ubicándose $4.833 por kilo, debido al bajo rendimiento productivo de esta hortaliza en algunos cultivos ubicados en el área rural de la capital de Risaralda. En cuanto al tomate de árbol, otro de los productos que evidenció un incremento, se vendió el kilo a $3.400, subiendo un 16% en La 41 de Pereira por agotamiento de cosechas en el municipio de Guática.

No solo fue la comida

Según los reportes del Dane, los alimentos y bebidas no alcohólicas para el tercer mes del año en la capital risaraldense no fueron los únicos que subieron, también se destacó el resultado del alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el más alto de la lista, con 1,11 %, seguido del transporte el cual se ubicó en 1,02 %, salud con 0,61 % y alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,54 %.

