Durante el tercer mes del año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un comportamiento a la baja, ubicándose en 7,36%, es decir, 5,98 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 13,34%. Con respecto a la variación mensual, esta registró un comportamiento del 0,70% y en cuanto a la anual, una variación del 2,73%.

Según el DANE, a nivel anual, los rubros económicos que jalonaron la inflación fueron: transporte (11,72 %), educación (11,60 %), bebidas alcohólicas y tabaco (10,81 %), restaurantes y hoteles (10,62 %) y alojamiento (9,58 %).

De febrero a marzo de este año, el transporte registró una variación mensual de 1,14%, siendo este el servicio con mayor comportamiento. Adicionalmente, en marzo de 2024, los mayores incrementos de precio se registraron en transporte urbano (incluye tren y metro) (3,02%), transporte intermunicipal, interveredal e internacional (1,69%) y piezas para bicicleta: llantas, neumáticos, rines, manzanas, cadenas, cambios, piñones, guallas, sillines, candados y cable candado, luces, etc. (1,22%).

Así mismo, los servicios médicos auxiliares no hospitalarios (2,01%), consulta médica general con médico particular (1,77%) y exámenes de laboratorio para particulares: de sangre, bacteriológicos, etc. (1,45%) también presentaron aumentos.

La única disminución de precio se reportó en la subclase: elementos e implementos médicos (-0,17%). La división Recreación y cultura registró una variación mensual de -0,54%, siendo esta la menor variación mensual. Así como servicios recreativos (2,99%), juegos y juguetes infantiles (1,92%) y servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos: cuidado, salón de belleza, alojamiento, entrenamiento, paseadores de perros y colegios para mascotas etc. (1,62%).

¿Qué bajó?

Las mayores disminuciones de precio se reportaron en el transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-2,19%), vehículo particular nuevo o usado (-0,43%) y llantas y neumáticos, rines para vehículo (-0,12%).

Así como paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) (-4,81%), cines y teatros (-1,72%) y equipo para la grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido (-1,46%). La división Salud también registró una variación mensual de 1,13%, siendo esta la segunda mayor variación mensual.

Pereira

Para el caso de la capital risaraldense, la inflación se ubicó, según el DANE, en 6,77% para el tercer mes del año. Sin embargo, según Piedad Urdinola, directora del DANE, la ciudad tuvo una variación mensual del 0,67% que se explica en la subida de las frutas frescas (0,10 puntos porcentuales), así como el transporte urbano (0,10 puntos porcentuales). Con respecto a los productos que bajaron, la directora se refirió a los paquetes turísticos (-0,02 puntos porcentuales), así como el tomate (-0,02 puntos porcentuales).

