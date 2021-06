Ante las críticas que recibió, ‘la Liendra’ publicó un mensaje en sus historias de Instagram, en donde presumió que no solo da regalos caros (el Rolex de ‘Luisito le costó $ 23 millones), sino que hizo una labor con una fundación.

Asimismo, sobre el regalo que compró para su primer encuentro con el ‘influencer’ mexicano, parte de su respuesta a los críticos fue:

“Para las personas que dicen que por qué compré ese reloj tan caro… con todo respeto les digo: porque sí, porque es mi plata, porque me nace dárselo, porque puedo, quiero y no me [da] miedo, porque es mi plata, porque es mi plata y, por último, porque es mi plata”.