Dicho asalto, registrado en un restaurante El Corral ubicado en la localidad de Usaquén de Bogotá, fue denunciado por la misma ex Señorita Colombia.

Según unas declaraciones que dio en Caracol Radio para la fecha de los hechos, ella y su marido estaban haciendo el pedido, cuando un hombre armado llegó a robarles únicamente los Rolex que lucían.

“Me apuntaba y me decía que le diera el reloj. Yo de una le di el reloj y le dije que no me hiciera nada. Me sigue apuntando y coge a mi marido para que le diera el reloj; él también lo entregó”, contó la exreina en la emisora, donde señaló que en ese atraco no robaron a nadie más, por lo que no descartó que los estuvieran persiguiendo desde el aeropuerto El Dorado.

En ese momento, el tema no pasó a mayores como en el reciente caso en el que el ganadero Hernández sí perdió la vida en Brasil, pues se habría resistido al robo de su Rolex cuando iba en un taxi.

Esa causa del asesinato no ha sido confirmada oficialmente, sino que la entregó Triaungulo Mineiro de Brasil, basado en la información que dio el taxista que llevaba al esposo de Urbina cuando le dispararon en medio del presunto atraco.