Según el relato de la exreina en Caracol Radio, los hechos sucedieron hacia las 10:00 p.m. cuando ingresaron al establecimiento, estaban en la caja de pago y fueron embestidos por un sujeto que entró al sitio armado.

La ex Señorita Colombia también confirmó en la emisora que no se trató de un asalto masivo, sino que los delincuentes, al parecer, los venían persiguiendo desde el aeropuerto El Dorado.

Durante el hecho de inseguridad, el ladrón todo el tiempo le apuntó a ella con la pistola y solo se llevó dos relojes costosos. Eso mencionó ella en la misma entrevista:

“Él era agresivo y por eso fue el susto. La primera persona con la que la cogió fue conmigo. Me apuntaba y me decía que le diera el reloj. Yo de una le di el reloj y le dije que no me hiciera nada. Me sigue apuntando y coge a mi marido para le diera el reloj; él también lo entregó. El ladrón con los dos relojes salió y no alcanzó a atracar a nadie más”, añadió la exreina.