Por: El Colombiano

El presidente Gustavo Petro sigue firme con la idea de la inversión forzosa. El mandatario anunció que el gobierno presentará al Congreso una propuesta para movilizar parte del ahorro que está en los bancos, con el fin de dirigir esos fondos hacia proyectos productivos.

Además, Petro habló sobre las propuestas del Gobierno de inversiones forzosas y una ley de financiamiento para la transición hacia una economía descarbonizada, con el objetivo de impulsar la reactivación económica.

Explicó que esta iniciativa busca “sacar un porcentaje del ahorro público en los bancos y destinarlo como crédito barato, con bajo costo financiero, a actividades productivas, como se ha hecho durante décadas con la agricultura”.

Lo que significa que el Gobierno podría usar una parte del dinero que los colombianos tienen en el sistema financiero para llevarlo a los bancos públicos, para que estos otorguen créditos a entidades que hoy en día no los pueden recibir. Sin embargo, esta propuesta necesita de un proyecto de ley para ser ejecutada.

Este dinero saldría de las cuentas de ahorro que, con corte de mayo de 2024, creció hasta $ 294,6 billones.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, explicó que hay que diferenciar dos tipos de inversión forzosa. “La primera siempre ha existido, esa propuesta tiende a desincentivar el crédito del sector financiero y desvía recursos que debían estar destinados a otros actores, y eventualmente se eleva el costo de crédito”.

Sin embargo, aclaró que esta nueva propuesta del presidente Gustavo Petro es distinta. “En este caso particular, el ahorro de los colombianos no se queda en el sistema financiero, sino que pasa al Gobierno y son ellos los que asignan el recurso, por eso, en el fondo es una medida que no tiene sustento ni legal ni constitucional”, dijo Restrepo.

Agregó que es por esta razón que se convierte en una medida cuasi confiscatoria, pues los colombianos no ingresan su dinero en el sistema financiero para que lo administre el Gobierno.

“Lo meten en el sistema para que lo administre el sistema financiero en quien confía porque es el gestor profesional para administrar los recursos, en este caso en particular el Gobierno si está requiriendo el dinero del sistema y el Gobierno asignaría los recursos”.

Para Bruce Mac Master, presidente en Andi, es una medida cuestionable pues dijo que “resulta preocupante que uno quiera utilizar los ahorros de la economía y llevarlos a las entidades que no tienen acceso al crédito”.

Cifras del sistema

Esta propuesta llega en un momento en el que 11 de los 30 bancos reflejan números rojos en sus utilidades, según las cifras del sistema de Superfinaciera con corte de mayo.

En su más reciente reporte de cifras del sistema financiero, en el que, desagregando por tipo de entidad, los bancos acumularon utilidades por $2,9 billones, las corporaciones financieras por $ 211.700 millones, las cooperativas de carácter financiero por $ 22.000 millones y las compañías de financiamiento, por su parte, reportaron pérdidas de $ 168.600 millones.

Analizando por bancos, los que más perdieron fueron BBVA con pérdidas por $ 236.102 millones; seguido por Bancamía (-$ 153.228 millones); Banco Popular (-$ 147.553 millones); Banco Pichincha (-$ 115.834 millones); Scotiabank Colpatria (-$ 107.750 millones); Banco Falabella ($-38.014 millones); Lulo Bank (-$ 35.888 millones); AV Villas (-$ 30.282 millones); Mibanco (-$ 22.931 millones); Bancoomeva (-$ 20.822 millones); y Banco W (-$ 17.135 millones).

Asobancaria rechazó el plan de inversiones forzosas

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, rechazó la propuesta de inversiones forzosas que propone el presidente Gustavo Petro como parte del plan de reactivación que lanzarán.

“Si uno quiere financiar parte del plan de reactivación del Gobierno con inversiones forzosas se va a encontrar con muchas dificultades en el camino”, dijo Malagón durante su intervención en el Foro Conversaciones por Colombia del Consejo Gremial Nacional: Reactivación Económica.

Martha Woodcock, presidente ejecutiva del Banco Santander en Colombia, también considera que las inversiones forzosas no son un buen mecanismo debido a que esto encarece el crédito.

“Por cada recurso que el banco capta, hoy el sistema financiero tiene unas inversiones forzosas; si a esas inversiones forzosas le incrementamos, eso significa que va a haber menos recursos disponibles, aunque vayan a otro sector. Y eso encarece de alguna manera el crédito”.

Además, añadió que la propuesta del Gobierno debería ir más en línea de buscar una reactivación conjunta para todos los sectores.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que lo que se busca con este proyecto es ampliar el alcance de las inversiones forzosas para más allá de Finagro.

“Hoy tenemos un ahorro que se ha planteado de manera forzosa dirigido a Finagro. El propósito y la propuesta es cómo ampliamos esa capacidad para que llegue a otros sectores, porque lo que hoy existe es exclusivamente para el sector agropecuario”, dijo Bonilla.

“Eso significa que ir al Congreso de la República a pedir una ampliación de los sistemas de crédito con capacidad real”, complementó.

El titular de la cartera económica remarcó que también se buscará ampliar la capacidad del programa Creo, la iniciativa del Gobierno Nacional para combatir el mecanismo del gota a gota.

“Tenemos que llegar a otorgar recursos a la economía popular, aquella que no está en los bancos, la que está en el gota a gota y a la que tenemos que sacar de allí. Con esta propuesta se van a ampliar los recursos de este programa”, añadió Bonilla.

