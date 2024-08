Mucho revuelo ha producido la propuesta del presidente Gustavo Petro de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y medianas empresas como un instrumento de recuperación de la senda del crecimiento económico del país, sobre todo en este gremio, que se ha visto afectado por diversas situaciones.

(Vea también: Lanzan mensaje de angustia por lo que haría Petro con dinero de colombianos en bancos)

En términos un poco más claros, el Gobierno pedirá una parte de la cartera de los bancos para financiar esa propuesta. Al respecto, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, habló en Blu Radio y explicó los alcances que tiene la iniciativa.

“Los bancos lo que hacen es dar créditos, pero en este caso lo que propone el Gobierno es que los bancos, en vez de dar créditos, le entreguen esa plata a una entidad pública o un fondo y ellos asignen ese crédito. La tarea de escoger a quien se le presta no la harían los bancos, sino las entidades estatales”, explicó.

Luego, Cárdenas indicó en la emisora lo que opina de la propuesta y por qué se pondría en riesgo el dinero: “Me parece una mala idea porque la banca pública toma criterios de diversa índole, seguramente políticos y electorales. Petro dice que va a ser mejor porque asignaran en condiciones más confiables y seguras. Eso es falso, si usted mira la cartera vencida del Banco Agrario es del 9 %, ósea no los están pagando, la gente no los paga. En el sistema común es del 5 %, quiere decir que los bancos privados son mejores”.

Además, el exministro lanzó una nueva propuesta en la cadena radial sobre lo que debería hacer el mandatario si desea impulsar otros sectores del país: “No debe coger los ahorros de nosotros los colombianos y llevarlos a los bancos públicos, debe hacer otra cosa. Por ejemplo, con el presupuesto de la nación, ofrecer un subsidio de la tasa de interés, ósea si el mercado le cobra al deudor una tasa del 15 %, el Gobierno se la deja en el 10 %”.

Lee También

Finalmente, reveló en el citado medio cuál es el riesgo que tendrían los ahorros de los colombianos con esta nueva propuesta: “El día de mañana, si la gente deja de pagar y el Gobierno no tiene cómo responderles a los bancos y, si no les paga, no tendrán como respondernos a nosotros y les tocará por la vía de impuestos, que también es plata nuestra”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.