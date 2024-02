Crepes & Waffles es una de las empresas más queridas y recordadas de Colombia. Cada año aparece en diferentes ‘rankings’ que la ubican como uno de los negocios más sólidos, con más ventas y también con más arraigo entre los miles de clientes que visitan sus puntos en Bogotá, Cali, Manizales, Medellín y Bucaramanga, entre otras.

Su historia la recordó su cofundadora, la empresaria Beatriz Fernández, que en una entrevista para el especial ‘Empresarias Hechas a Pulzo’ reveló cuáles fueron los verdaderos inicios de su compañía, cómo nacieron las oportunidades y qué hay detrás de una de las marcas más famosas y valiosas de Colombia.

El primer episodio que recuerda es cuando, hace más de 43 años, una señora (desconocida) se acercó al primer punto de su emprendimiento de crepes y, sin sonrojarse, le dijo que su producto era feo y que no tenía mayor futuro si no cambiaba la receta.

Según dice, esa persona —que para ella es un ángel— no regresó jamás al negocio, pero es una de las responsables del éxito de Crepes, una empresa que empezó con unos pocos colaboradores, y que hoy cuenta con un enorme grupo de 7.500 trabajadores, que quieren y viven del negocio.

“La dimensión que tiene una empresa como Crepes, y como todas, es inmensa. Las empresas somos el motor de la vida intelectual, del desarrollo económico (…), absolutamente todo se involucra en este motor que somos las empresas. Este motor jamás puede perder el entusiasmo”, agrega.

Pero no todo ha sido alegría y fortuna en la empresa. Beatriz Fernández no olvida uno de los episodios más duros y recientes que ha tenido que sortear y fue la época de la pandemia del Covid-19, cuando el negocio se fue a pique. Visiblemente emocionada (con lágrimas en los ojos) recuerda un gesto que tuvieron todos sus colaboradores que, en unísono, le expresaron que, si había que trabajar gratis para salvar la empresa, lo harían.

“Cuando aparece el Covid se paraliza el mundo, expresé esto a toda mi gente: el Covid puede paralizarnos y pararnos en este momento, pero no puede acabar nuestros sueños (…). Y una frase que a mí me hizo llorar y a todos en la organización es cuando ellas (sus colaboradoras ) dijeron: ‘Si nos toca trabajar sin recibir ningún peso, lo hacemos para parar nuevamente a Crepes’ . Y esto para mío fue la dicha”, recordó la empresaria.

Con la experiencia que le da haber pasado por las duras y las maduras con su negocio, pero también haber logrado el éxito en una de las industrias más competidas del país, Beatriz no escatima para darles consejos a los nuevos emprendedores y les pide que trabajen con humildad y siempre pensando en que las empresas deben existir no solo por la plata, sino para dejar un legado y ayudarles a muchas personas.

“Que no vean los negocios como una maquinita de generar dinero únicamente. Luego para mí, el motor más importante y lo que me ha hecho a mí tener la visión que he tenido de empresa fue haber tenido en cuenta que no soy yo, soy el amor que hay en mí. Y eso multiplica”, concluye la empresaria.