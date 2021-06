La historia la recordó en el programa Bla Bla Blu, de Blu Radio, en donde detalló que un profesor de su universidad le hizo el comentario, para ella peyorativo, frente al negocio de Crepes & Waffles que en ese momento iniciaba.

“Estábamos un grupo de todos los semestres y llega (el profesor) y me dice: ‘Niña Betty, 4 años y medio de carrera para venir a hacer una vendedora de mostrador’. Para mí, eso fue un golpe durísimo, me dolió, naturalmente me dolió, porque eso se convirtió como en el hazmerreír”, recuerda Beatriz Fernández, creadora de la exitosa marca de restaurantes, quien hace poco contó que estudió administración de empresas.

La empresaria contó también que ese comentario que le hizo su profesor se convirtió en algo que la edificó y sacó una fuerza para entender varias lecciones que hoy aplica en su negocio.

“Saqué una fuerza inmensa para entender que, primero que todo, uno le da categoría a lo que hace. Que uno tiene que estar muy fuerte para que los sueños no se los desbaraten en un segundo porque los sueños suelen ser frágiles”, explicó Beatriz Fernández, en Blu Radio.

Además, reconoce que esa situación con su profesor le sirvió para aprender sobre lo importante que es estar seguro de sí mismo para que “las críticas no me destruyeran, pero también aprendí que los elogios tampoco me deben elevar”.

“Mantener ese equilibrio es algo complicado, pero no imposible y de esa manera me fortalecí”, sentenció la dueña de Crepes.

Crepes & Waffles: datos que pocos conocen de su dueña

Sobre Beatriz Fernández se han dicho muchas cosas, pero también se desconocen varios detalles de su vida, los mismos que la han convertido en una de las empresarias más exitosas y reconocidas de Colombia.

La dueña de la cadena de restaurantes fundó su negocio con su exesposo Eduardo Macías, que ella misma reconoce que no sabía cómo llamarlo en varias entrevistas que le han hecho. “Es mi compañero de fórmula, mi esposo, mi exesposo, ya no sé ni cómo presentarlo (risas)”, aseguró Beatriz en uno de esos encuentros con medios.

La reconocida empresaria también ha hecho sus pinitos como cantante. Incluso, se volvió famosa hace varios años cuando grabó un video interpretando un sencillo de su autoría, cuya frase principal era ‘Mienten las mentiras’.

“Yo me volví cantante, sin ser cantante; escritora, sin serlo; poeta, sin serlo; bailarina, sin serlo. Ahí es donde uno comienza a ver todo lo que es capaz de hacer cuando se atreve”, dijo Beatriz Fernández, en una entrevista con Dinero.

