Justo uno de los datos sobre esta empresaria tiene que ver con ‘Lalo’ Macías (aquí quién es él), mientras otros están asociados a la historia de cuando estuvo “vuelta nada”, por qué su padre le decía que no le iba a dejar herencia, una quiebra, la anécdota de la vez que la llamaron “vendedora de mostrador”, y más.

Dueña de Crepes se ‘vengó’ de decano que la trató de “vendedora de mostrador”

Beatriz Fernández contó la historia en un especial que le hizo El País, de Cali, en 2019. Ella aseguró que un día el decano del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), donde hizo su carrera universitaria como administradora, le dijo: “¿Cuatro años de carrera para terminar como vendedora de mostrador?”, y eso la hizo llorar mucho.

Tiempo después, y gracias a una destacada aparición que tuvo en televisión para presentar su negocio, pudo ‘sacarse la espinita’. Y es que el decano intentó sacar pecho con ella frente a un ministro y Beatriz aprovechó para recordarle cómo la había tratado antes.

“Después de ver la entrevista en televisión el doctor Rocha (rector del Cesa) me llamó a su oficina, estaba con un ministro y dos señores elegantísimos, y me dijo: ‘Niña Betty, ha dejado usted muy en alto el nombre del Cesa’. Yo tenía dos colitas en el pelo, tenis y jeans, y le dije: ‘Mire a dónde está llegando su vendedora de mostrador’. Él se puso rojo y me dijo: ‘La venganza es dulce’. Respondí: ‘Tan dulce que me sabe a crepe de arequipe’, y me fui feliz”, rememoró la creadora de Crepes & Waffles en el nombrado diario.

Le prohibieron llevar a su socio a programa de televisión

El periodista José Fernández la invitó a su programa en Inravisión, para que presentara por primera vez en televisión su negocio, pero le dijo que no podía llevar a ‘Lalo’. Beatriz Fernández aceptó, pero tuvo miedo, según el mencionado especial.

Al final, su aparición fue un éxito, en parte por una llamada que le entró al presentador. “Cuando él se paró vi un libro señalado. Una página decía ‘el logaritmo de un crepe’, me lo aprendí de memoria. Otra página decía ‘el espesor un de crepe’, y aprendí la respuesta también. ¡Me habría corchado! Cuando él regresó me preguntó el logaritmo y lo recité, luego preguntó el espesor del crepe y yo dije ‘3 milímetros cúbicos’. Y él, sorprendido. La entrevista fue muy simpática pero aguda, allí conté toda nuestra historia”, recordó en el medio.

Frase de Teresa de Calcuta salvó a dueña de Crepes cuando estuvo “vuelta nada”

La empresaria la destacó en una charla para ‘Historias de negocios’, cuando contaba que hubo un momento en que estuvo “triste con la situación del país” y por todo lo que un empresario debe enfrentar, pues, en sus palabras, “no es fácil”.

La frase se la encontró en un libro que le habían regalado y antes no había abierto, pero justo en ese momento de crisis lo cogió, y le pareció un texto que la hizo cambiar de ánimo y seguir adelante.

“Abro el libro y dice: ‘La madre Teresa de Calcuta solía decir a sus alumnas: ‘Las águilas no cazan moscas, deja que los envidiosos se revuelquen en el fango y tú sigue adelante con tu corazón alegre y con el alma en paz’. Me levanté como si hubiera tenido un resorte”, relató la propietaria del restaurante, como se escucha desde el minuto 6:13 de este video.

No sabía cómo presentar a su ex

Así lo dio a entender en el mencionado periódico, en el instante en el que se refería a que Eduardo Macías no solo fue con quien creó Crepes, sino con el que tuvo una relación.

“Es mi compañero de fórmula, mi esposo, mi exesposo, ya no sé ni cómo presentarlo (risas)”, aseguró en su momento.

Su papá le decía que no le iba a dejar herencia

“[Me decía] A ti no te voy a dejar nada de herencia porque tú eres capaz, a tus hermanas sí les voy a dejar porque son buena vida, (risas)”, rememoró la propietaria de Crepes & Waffles en El País.

Allí también recordó a su fallecido padre como un hombre generoso que “ayudaba a todos”, y del que aprendió mucho. Asimismo, resaltó la quiebra de él.

“Si mi papá no se hubiera quebrado, quizá yo no habría sido tan humana, porque me tocó mano a mano compartir el cansancio de mis empleados, los pies adoloridos, pasar de largo sin comer, todos comían menos yo. Pero igual que mi padre, me encanta que la gente se deleite, ser generosa en los platos y servirlos como una obra de arte, porque todo consiente el alma de los clientes. Pueden tener problemas, pero allí la vida es más bonita. Mis empleadas también pudieron ver que la vida es bella”, expresó en el medio.

Sobre esto, Beatriz Fernández igualmente habló en ‘Historias de negocio’ y dijo que no solo su papá tuvo ese problema cuando ella estaba arrancando su emprendimiento, sino que el padre de su socio ‘Lalo’ también.

“Los dos [mi papá y el de ‘Lalo’] al mismo tiempo acababan de tener una quiebra”, expresó sobre el minuto 2:35 del video de YouTube de esta nota y lo mencionó porque es parte de la historia de la mujer que le cambió la vida cuando le dijo “sus waffles son horrorosos”, le trajo una receta y nunca volvió a aparecer.

No solo es empresaria y administradora

“Yo me volví cantante, sin ser cantante; escritora, sin serlo; poeta, sin serlo; bailarina, sin serlo. Ahí es donde uno comienza a ver todo lo que es capaz de hacer cuando se atreve. Tal vez me quedé con las ganas de cantar y bailar en el escenario, pero la vida me dio la oportunidad de crear una cultura organizacional con enfoque artístico”, aseguró Beatriz Fernández cuando explicaba su modelo de negocio y la importancia del arte allí y para la construcción de la sociedad.

